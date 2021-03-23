В Clubhouse рассказали, когда будет запущено приложение для Android

Кроме того, соцсеть планирует отменить систему приглашений, чтобы "приложение было доступно для всех".

Соучредитель социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон сообщил, что запуск для Android займет "несколько месяцев", приложение стоит ждать только летом 2021-го. Об этом сообщает TechCrunch.

Кроме того соцсеть улучшит ленту комнат, она станет более персонализированной. Сейчас она в основном наполнена комнатами из других стран. Разработчики работают над локализацией ленты.

Кроме того, соцсеть планирует отменить систему приглашений. Дэвисон отметил, что хочет, чтобы приложение было доступно для всех, потому что "так много невероятных создателей, которых еще нет в Clubhouse, у которых есть аудитория в другом месте".

Отсутствие Android-версии Clubhouse уже вызвало некоторые сложности для компании.

Ряд разработчиков приложений для Android воспользовались дырой, оставшейся на рынке, чтобы продать свои фейковые приложения, которые намеренно стремятся запутать пользователей Android, ищущих приложение, с помощью того же значка приложения.

Киберпреступники тоже подключились к обману. Они создали поддельные версии Clubhouse, у которых был хорошо скопирован сайт соцсети, чтобы обманом заставить пользователей загрузить их вредоносное приложение. Было обнаружено , что одно из этих приложений распространяет вредоносное ПО BlackRock, которое крадет учетные данные пользователей для более чем 450 сервисов, включая Facebook, Twitter и Amazon.

Напомним, Clubhouse – социальная сеть, которая состоит исключительно из голосовых чатов. Пользователи для обсуждения различных тем создают "комнаты". Особенностью новой соцсети является то, что доступ к сервису можно получить лишь по приглашению одного из пользователей.

О Clubhouse начали говорить ещё весной прошлого года, ведь за ней изначально стоял известный венчурный инвестор — Andreessen Horowitz. Постепенно интерес инвесторов к соцсети повышался, и на этапе старта она была оценёна в $100 млн, что не смогло не повлиять на интерес со стороны диджитал-комьюнити. В результате в соцсети начали регистрироваться известные бизнесмены, актеры, политики. Но настоящий хайп случился после регистрации Илона Маска, который способен буквально из любой простой компании сделать "золотую". Фокус попытался разобраться в причинах популярности Clubhouse и сделать это с точки зрения диджитал-маркетинга.