У Clubhouse розповіли, коли буде запущено додаток для Android

Крім того, соцмережа планує скасувати систему запрошень, щоб "додаток був доступний для всіх".

Співзасновник соціальної мережі Clubhouse Пол Девісон повідомив, що запуск для Android займе "кілька місяців", додаток варто чекати тільки влітку 2021-го. Про це повідомляє TechCrunch.

Крім того, соцмережа поліпшить стрічку кімнат, вона стане більш персоналізованою. Зараз вона в основному наповнена кімнатами з інших країн. Розробники працюють над локалізацією стрічки.

Крім того, соцмережа планує скасувати систему запрошень. Девісон зазначив, що хоче, щоб додаток був доступним для всіх, тому що "так багато неймовірних творців, яких ще немає в Clubhouse, у яких є аудиторія в іншому місці".

Відсутність Android-версії Clubhouse уже викликала деякі складності для компанії.

Ряд розробників додатків для Android скористалися дірою, що залишилася на ринку, щоб продати свої фейкові додатки, які навмисно прагнуть заплутати користувачів Android, які шукають додаток, за допомогою того ж значка додатка.

Кіберзлочинці теж підключилися до обману. Вони створили підроблені версії Clubhouse, у яких був добре скопійований сайт соцмережі, щоб обманом змусити користувачів завантажити їхній шкідливий додаток. Було виявлено, що один з цих додатків поширює шкідливе ПЗ BlackRock, яке краде облікові дані користувачів для понад 450 сервісів, включаючи Facebook, Twitter і Amazon.

Нагадаємо, що Clubhouse — соціальна мережа, яка складається винятково з голосових чатів. Користувачі для обговорення різних тем створюють "кімнати". Особливістю нової соцмережі є те, що доступ до сервісу можна отримати лише за запрошенням одного з користувачів.

Про Clubhouse почали говорити ще навесні минулого року, адже за ним спочатку стояв відомий венчурний інвестор — Andreessen Horowitz. Поступово інтерес інвесторів до соцмережі підвищувався, і на етапі старту вона була оцінена в $ 100 млн, що не змогло не вплинути на інтерес з боку діджитал-ком'юніті. У результаті в соцмережі почали реєструватися відомі бізнесмени, актори, політики. Але справжній хайп трапився після реєстрації Ілона Маска, який здатний буквально з будь-якої простої компанії зробити "золоту". Фокус спробував розібратися в причинах популярності Clubhouse і зробити це з точки зору діджитал-маркетингу.