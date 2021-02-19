Эра Clubhouse: почему соцсеть выстрелила и когда мы о ней забудем
Диджитал-маркетологи объяснили, почему вокруг соцсети возник большой ажиотаж и спрогнозировали закат ее популярности.
О Clubhouse начали говорить ещё весной прошлого года, ведь за ней изначально стоял известный венчурный инвестор — Andreessen Horowitz. Постепенно интерес инвесторов к соцсети повышался, и на этапе старта она была оценёна в $100 млн, что не смогло не повлиять на интерес со стороны диджитал-комьюнити. В результате в соцсети начали регистрироваться известные бизнесмены, актеры, политики. Но настоящий хайп случился после регистрации Илона Маска, который способен буквально из любой простой компании сделать "золотую". Фокус попытался разобраться в причинах популярности Clubhouse и сделать это с точки зрения диджитал-маркетинга.
Чтобы продукт понравился широкой аудитории, должны не просто удачно встать звезды на небе, но и сработать несколько важных факторов. Если бы создатели Clubhouse их не учли, вряд ли соцсеть достигла таких успехов. К примеру, французский стартап Yubo тоже работает по принципу "закрытых комнат", но, почему-то ажиотажа среди юзеров не вызывает… Маркетинг- и PR-стратег Алена Могилевец и СEO агентства Sasquatch Digital, Роман Геращенко, разобрали успешность соцсети "на запчасти".
Причина первая: на рынке много "перезревших" продуктов
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube уже прошли естественный путь развития — с момента выхода на рынок и до активного роста. Сейчас они находятся на этапе перехода к упадку.
"В этот период широко известные продукты типа Facebook и Twitter достаточно уязвимы, поэтому появление новых конкурентов может привести к существенному оттоку юзеров. TikTok и Clubhouse явились конкурентами, способными "отобрать" аудиторию", — говорит Алена Могилевец.
Причина вторая: принципиально новая концепция
Концепция Clubhouse основана на популярности аудиоконтента, который активно рос несколько лет подряд. Создатели соцсети увидели возможность довести аудиотренд до абсолюта и создали продукт, дающий пользователям нечто новое. Для сравнения: соцсеть Google+ не давала потребителю ничего принципиально нового, поэтому быстро ушла с рынка.
"На площадку Clubhouse перешло большое количество любителей подкастов, у которых появилась возможность двухсторонней связи со спикером. Остальные пользователи получили возможность общаться вживую — этого людям не хватало во время карантина", — комментирует Роман Геращенко.
Причина третья: намек на "элитарность"
Как известно, в соцсети можно зарегистрироваться только через инвайт. Попасть в Clubhouse "с улицы" нельзя — нужно, чтобы вас пригласил зарегистрированный участник. Также сервис доступен исключительно iOS-устройствам, что тоже является своего рода "фильтром" аудитории. Кстати, изначально по такому же пути шёл Instagram.
По мнению Романа Геращенко, именно "элитарность" и закрытость соцсети создали ажиотаж вокруг неё: "Пользователи активно клянчат инвайты у себя в постах. А среди уже зарегистрировавшихся юзеров вы можете увидеть Илона Маска, Канье Уэста, Марка Цукерберга, Джареда Лето", — говорит он.
"Концепт закрытого клуба всегда хорошо срабатывает на такую целевую аудиторию, как "инноваторы", — подтверждает Алена Могилевец.
Причина четвертая: ставка на правильную аудиторию
Как уже говорила выше Алена Могилевец, Clubhouse привлек так называемых "инноваторов", — людей, которым нравится пробовать все новое и которые способны привлечь широкую аудиторию через месседж "делай, как я".
"Продукты, направленные именно на инноваторов, быстро взлетают, так как запускают естественный процесс вовлечения разных аудиторий. Когда-то инноваторы первыми вовлеклись в Facebook и Twitter, а сейчас они отказываются от этих платформ, потому что они воспринимаются как архаизм", — поясняет Могилевец.
Причина пятая: "черно-белый" PR
Интерес к площадке со стороны знаменитостей, несомненно, является завлекающим фактором. А еще и скандалы вокруг продукта: соцсеть заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьёва, Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse, приложение заблокировали в Китае… Благодаря такому PR, продукт в рекламе не нуждается.
"Мне кажется, что несмотря на конкуренцию (у Telegram и TikTok уже есть голосовые чаты, а Facebook, как обычно, купит какой-то сервис для групповых разговоров) будущее Clubhouse радужное — он вполне уже взлетает и потенциально может стать соцсетью №1 для всех, кто пользуется airpods’ами", — утверждает Геращенко.
Причина шестая: полезный контент
Карантин поднял интерес к обучающим программам и лекциям, что помогло Clubhouse — на площадке есть полезные обсуждения, их можно не только слушать, параллельно занимаясь каким-либо делом, но и быть непосредственным участником.
"Как ни странно, но кривобокость сервиса тоже сыграла ему на руку — в Clubhouse не предусмотрена запись разговоров, да и выдача работает не самым лучшим образом. Поэтому, чтобы не пропустить важную тему, пользователям нужно регулярно искать интересные доклады. Это стимулирует регулярно мониторить приложение", — подчеркивает Роман.
Популярность по спирали
Цикличность популярности характерна для всех продуктов (и не только софтверных). Механизм популярности, по словам Алены Могилевец, работает следующим образом.
- На первом этапе цикла популярности инноваторы привлекают к продукту разных юзеров.
- На втором этапе продуктом начинают пользоваться так называемые "прозьюмеры", которые на 6-18 месяцев опережают установки мейнстрим-потребителей. Прозьюмеры — это лидеры мнений в определенных сообществах, активные и успешные люди, которые дают оценку выбору инноваторов. Именно от прозьюмеров зависит, примет ли большинство тот продукт, который понравился инноваторам. "Похоже, Clubhouse уже получил очень позитивную оценку прозьмеров", — рассуждает эксперт.
- На третьем этапе мейнстримеры принимают выбор инноваторов — продукт становится мейнстримом и набирает критическую массу пользователей в течение нескольких лет. Clubhouse сейчас на пути к мейнстриму, так что можно предположить, что его популярность продержится несколько лет. "Планирует ли соцсеть отказаться от концепции "закрытого клуба" или решит оставаться таковым и дальше – от этого зависит многое, в том числе и то, насколько долго Clubhouse будут пользоваться инноваторы, которые всегда являются основным драйвером привлечения новых пользователей", — акцентирует Алена Могилевец.
- На последнем этапе продуктом начинают активно пользоваться так называемые "консерваторы" — пользователи, которые осваивают его последними. Это свидетельствует о том, что популярность продукта приходит в упадок. И это то, что переживают сейчас Facebook, YouTube и Twitter. От забвения их спасут кардинальное изменение концепции и перезапуск.
Ранее мы сообщали о том, что Clubhouse бьет рекорды: юзеры продают ссылки-приглашения по $800 за штуку.