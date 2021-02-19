Ера Clubhouse: чому соцмережа вистрілила і коли ми про неї забудемо

Діджитал-маркетологи пояснили, чому навколо соцмережі виник великий ажіотаж і спрогнозували захід її популярності.

Про Clubhouse почали говорити ще навесні минулого року, адже за нею спочатку стояв відомий венчурний інвестор — Andreessen Horowitz. Поступово інтерес інвесторів до соцмережі підвищувався, і на етапі старту вона була оцінена у $100 млн, що не змогло не вплинути на інтерес з боку діджитал-комʼюніті. У результаті в соцмережі почали реєструватися відомі бізнесмени, актори, політики. Але справжній хайп трапився після реєстрації Ілона Маска, який здатний буквально з будь-якої простої компанії зробити "золоту". Фокус спробував розібратися у причинах популярності Clubhouse і зробити це з точки зору діджитал-маркетингу.

Щоб продукт сподобався широкій аудиторії, повинні не просто вдало встати зірки на небі, а й спрацювати кілька важливих факторів. Якби творці Clubhouse їх не врахували, навряд соцмережа досягла б таких успіхів. Наприклад, французький стартап Yubo теж працює за принципом "закритих кімнат", але, чомусь ажіотажу серед користувачів не викликає… Маркетинг-і PR-стратег Олена Могілевець та СEO агентства Sasquatch Digital, Роман Геращенко розібрали успішність соцмережі "на запчастини" .

Причина перша: на ринку багато "перезрілих" продуктів

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube вже пройшли природний шлях розвитку — з моменту виходу на ринок і до активного росту. Зараз вони знаходяться на етапі переходу до занепаду.

"У цей період широко відомі продукти типу Facebook і Twitter досить вразливі, тому поява нових конкурентів може призвести до істотного відтоку користувачів. TikTok і Clubhouse виявилися конкурентами, здатними "відібрати "аудиторію", — говорить Олена Могілевець.

[ + – ] Facebook, Twitter, Instagram — не конкуренти для Clubhouse, це "перезрілі" продукти Фото: unsplash.com

Причина друга: принципово нова концепція

Концепція Clubhouse заснована на популярності аудіоконтенту, який активно ріс кілька років поспіль. Творці соцмережі побачили можливість довести аудіотренд до абсолюту і створили продукт, що дає користувачам щось нове. Для порівняння: соцмережа Google+ не давала споживачеві нічого принципово нового, тому швидко пішла з ринку.

"На майданчик Clubhouse перейшла велика кількість любителів подкастів, у яких зʼявилася можливість двостороннього звʼязку зі спікером. Решта користувачів отримали можливість спілкуватися наживо — цього людям не вистачало під час карантину", — коментує Роман Геращенко.

Причина третя: натяк на "елітарність"

Як відомо, в соцмережі можна зареєструватися тільки через інвайт. Потрапити в Clubhouse "з вулиці" не можна — потрібно, щоб вас запросив зареєстрований учасник. Також сервіс доступний виключно iOS-пристроям, що теж є свого роду "фільтром" аудиторії. До речі, спочатку таким самим шляхом йшов Instagram.

На думку Романа Геращенко, саме "елітарність" і закритість соцмережі створили ажіотаж навколо неї: "Користувачі активно клянчать інвайти у себе в постах. А серед вже зареєстрованих користувачів ви можете побачити Ілона Маска, Каньє Уеста, Марка Цукерберга, Джареда Лето", — говорить він.

"Концепт закритого клубу завжди добре спрацьовує на таку цільову аудиторію, як "інноватори", — підтверджує Олена Могілевець.

Причина четверта: ставка на правильну аудиторію

Як вже говорила вище Олена Могілевець, Clubhouse привернув так званих "інноваторів", — людей, яким подобається пробувати все нове і які здатні залучити широку аудиторію через меседж "роби, як я".

"Продукти, спрямовані саме на інноваторів, швидко злітають, оскільки запускають природний процес залучення різних аудиторій. Колись інноватори першими залучилися до Facebook та Twitter, а зараз вони відмовляються від цих платформ, тому що вони сприймаються як архаїзм", — пояснює Могілевець.

[ + – ] Clubhouse доступний тільки на iOS, що "відфільтровує" частина аудиторії Фото: unsplash.com

Причина пʼята: "чорно-білий" PR

Інтерес до майданчика з боку знаменитостей, безсумнівно, є заманливим фактором. А ще й скандали навколо продукту: соцмережа заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова, Ілон Маск запросив Путіна поспілкуватися в Clubhouse, додаток заблокували в Китаї… Завдяки такому PR, продукт реклами не потребує.

"Мені здається, що незважаючи на конкуренцію (у Telegram і TikTok вже є голосові чати, а Facebook, як зазвичай, купить якийсь сервіс для групових розмов) майбутнє Clubhouse райдужне — він цілком уже злітає і потенційно може стати соцмережею №1 для всіх, хто користується airpodsʼами", — стверджує Геращенко.

Причина шоста: корисний контент

Карантин підняв інтерес до навчальних програм і лекцій, що допомогло Clubhouse — на майданчику є корисні обговорення, їх можна не тільки слухати, паралельно займаючись якою-небудь справою, але і бути безпосереднім учасником.

"Як не дивно, але кривобокість сервісу теж зіграла йому на руку — в Clubhouse не передбачений запис розмов, та й видача працює не найкращим чином. Тому, щоб не пропустити важливу тему, користувачам потрібно регулярно шукати цікаві доповіді. Це стимулює регулярно моніторити додаток", — підкреслює Роман.

Популярність за спіраллю

Циклічність популярності характерна для всіх продуктів (і не тільки софтверних). Механізм популярності, за словами Олени Могілевець, працює наступним чином.

На першому етапі циклу популярності інноватори залучають до продукту різних користувачів. На другому етапі продуктом починають користуватися так звані "прозʼюмери", які на 6-18 місяців випереджають установки мейнстрім-споживачів. Прозʼюмери— це лідери думок у певних спільнотах, активні та успішні люди, які дають оцінку вибору інноваторів. Саме від прозʼюмерів залежить, чи прийме більшість той продукт, який сподобався інноваторам. "Схоже, Clubhouse вже отримав дуже позитивну оцінку прозʼюмерів", — міркує експерт. На третьому етапі мейнстрімери приймають вибір інноваторів — продукт стає мейнстрімом і набирає критичну масу користувачів протягом кількох років. Clubhouse зараз на шляху до мейнстріму, тому можна припустити, що його популярність протримається кілька років. "Чи планує соцмережа відмовитися від концепції" закритого клубу "або вирішить залишатися таким і далі — від цього залежить багато чого, зокрема і те, наскільки довго Clubhouse користуватимуться інноватори, які завжди є основним драйвером залучення нових користувачів", — акцентує Олена Могілевець. На останньому етапі продуктом починають активно користуватися так звані "консерватори" — користувачі, які освоюють його останніми. Це свідчить про те, що популярність продукту занепадає. І це те, що переживають зараз Facebook, YouTube та Twitter. Від забуття їх врятують кардинальна зміна концепції і перезапуск.

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