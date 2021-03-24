В Турции раскопали древнеримскую арену, похожую на Колизей

Арена отлично сохранилась под слоем земли, за столетия на ней даже выросли деревья

Неподалеку от древнего города Эфес, расположенного неподалеку от турецкого Измира, археологи нашли огромную древнеримскую арену, на которой проводились гладиаторские бои и прочие представления. Об этом пишет Daily Mail.

Арена прекрасно сохранилась, так как со временем она оказалась под землей, на ней выросли деревья и кустарники и вся она до недавнего времени, представляла из себя высоких холм.

[ + – ] Древнеримская арена до того, как отчистили от деревьев

Арена была частью древнего города Мастаура, который являлся пригородом Эфеса и подчинялся ему. Географ Страбон упоминал в своих трудах, что город находится в долине реки Меандр.

Причем, как считают ученые, она была крупнейшей в данном регионе, так что на представления сюда съезжались со всех окрестных городов. "В Анатолии нет подобного амфитеатра, этот единственных сохранился в практически первозданном виде. Он выглядит так, как будто его только что построили", — отметил Седат Акурназ, археолог из Института Аднана.

[ + – ] Своды древнеримской арены

Арена была построена примерно 1800 лет назад, имела идеально круглую форму, как у известного Колизея, и вмещала примерно 20 тысяч зрителей. В Риме в то время правили императоры из династии Север. Наиболее известные среди них – Каракалла, известный разграблением Парфии и постройкой терм (древнеримских бань) грандиозных размеров, а также Гелиогабал, прославившийся своими роскошными пирами и развратными оргиями.

Причем с Колизеем ее сближает и ее внутреннее устройство. Под полом арены находились хозяйственные помещения, где хранился реквизит для представлений и содержались дикие звери. Также в амфитеатре имелись залы для деловых встреч, комнаты для отдыха гостей и раздевалки гладиаторов.

[ + – ] Древнеримская арена

[ + – ] Место, где ранее стоял город Мастаура

Археологи уверены, что арену также заполняли водой из ближайшего акведука, чтобы устраивать морские сражения.

Сейчас с арены уже убрали слой земли и в скором времени начнут раскопки. Стены здания законсервируют, чтобы защитить от разрушения и начнут исследовать подземные помещения с помощью георадара.

Город Мастаура, в отличии от соседнего города Эфес, практически не исследован. Точнее, ученые знают его точно месторасположение, однако масштабные раскопки еще впереди. Кроме арены, несколько лет назад тут было сделано еще одно открытие – древнеримский театр, в котором за столетия выросла роща оливковых деревьев.