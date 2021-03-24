У Туреччині розкопали давньоримську арену, схожу на Колізей

Арена чудово збереглася під шаром землі, за століття на ній навіть виросли дерева.

Неподалік від стародавнього міста Ефес, розташованого неподалік від турецького Ізміра, археологи знайшли величезну давньоримську арену, на якій проводилися гладіаторські бої та інші вистави. Про це пише Daily Mail.

Арена прекрасно збереглася, оскільки з часом вона опинилася під землею, на ній виросли дерева та чагарники і вся вона до недавнього часу, являла собою високий пагорб.

[ + – ] Давньоримська арена до того, як очистили від дерев

Арена була частиною стародавнього міста Мастаура, який був передмістям Ефеса та підкорявся йому. Географ Страбон згадував у своїх працях, що місто знаходиться в долині річки Меандр.

Причому, як вважають вчені, вона була найбільшою в цьому регіоні, тож на вистави сюди з'їжджалися з усіх навколишніх міст. "В Анатолії немає подібного амфітеатру, цей єдиний зберігся в практично первозданному вигляді. Він виглядає так, ніби його щойно побудували", — зазначив Седат Акурназ, археолог з Інституту Аднана.

[ + – ] Склепіння давньоримської арени

Арена була побудована приблизно 1800 років тому, мала ідеально круглу форму, як у відомого Колізею, і вміщала приблизно 20 тисяч глядачів. У Римі в той час правили імператори з династії Северів. Найбільш відомі серед них — Каракалла, відомий пограбуванням Парфії і будівництвом терм (давньоримських лазень) грандіозних розмірів, а також Геліогабал, який прославився своїми розкішними бенкетами і розпусними оргіями.

Причому з Колізеєм її зближує і внутрішній устрій. Під підлогою арени знаходилися господарські приміщення, де зберігався реквізит для вистав і дикі звірі. Також в амфітеатрі були зали для ділових зустрічей, кімнати для відпочинку гостей і роздягальні гладіаторів.

[ + – ] давньоримська арена

[ + – ] Місце, де раніше стояло місто Мастаура

Археологи впевнені, що арену також заповнювали водою з найближчого акведука, щоб влаштовувати морські битви.

Зараз з арени вже прибрали шар землі й незабаром почнуть розкопки. Стіни будівлі законсервують, щоб захистити від руйнування і почнуть досліджувати підземні приміщення за допомогою георадара.

Місто Мастаура, на відміну від сусіднього міста Ефес, практично не досліджене. Точніше, вчені знають його точне місце розташування, однак масштабні розкопки ще попереду. Крім арени, кілька років тому тут було зроблене ще одне відкриття — давньоримський театр, в якому за століття виріс гай оливкових дерев.