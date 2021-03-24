Подземные океаны на чужих планетах могут быть лучшим местом для зарождения жизни, – ученые

Планетологи говорят, что таких водных миров много как в Солнечной системе, так и в Млечном Пути.

Согласно новому исследованию, миры с подземными океанами – распространенное явление в Солнечной системе и Млечном Пути, которые могут быть даже лучшей средой для жизни, чем океаны на Земле. Об этом сообщает EarthSky.

Известно, что 71% поверхности Земли покрыт водой, но многие луны и карликовые планеты прячут свои океаны под ледяной или каменистой поверхностью. Например, считается, что Европа (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна) также имеют внутренний водный мир. И даже у далекой планеты Плутон может быть океан под поверхностью.

В своем исследовании планетолог Алан Стерн из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) предполагает, что подобные водные миры, вероятно, очень распространены в других солнечных системах.

Такая возможность уже сама по себе захватывающая, но Стерн добавляет, что эти океаны могут быть лучшим местом для жизни, чем земные океаны.

"Внутренние океанические мире больше защищены от факторов окружающей среды, а также от таких угроз, как потеря атмосферы, вспышек на звездах и так далее", – говорит Стерн.

Дело в том, что способность планет сохранять океаны на поверхности зависит от многих факторов, включая узкий диапазон расстояния от родительской звезды. В "обитаемой зоне" температура на поверхности планеты должна позволять воде оставаться в жидком состоянии. Но водные миры с подповерхностными океанами могут существовать в более широком диапазоне расстояний.

Некоторые океанические луны, под действием притяжения родительских планет (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), могут накапливать достаточное количество тепла, чтобы вода оставалась жидкой в их недрах.

Фото: NASA/ JPL-Caltech/ Southwest Research Institute

Поверхность таких спутников будет оставаться замороженной, но под коркой льда могут существовать океаны. Они могут быть намного больше земных, как на Европе и Энцеладе. Например, в океанах Европы содержится больше жидкости, чем во всех океанах на Земле.

До недавнего времени мало кто мог предположить, что Плутон может иметь жидкую воду, но данные New Horizons свидетельствуют именно об этом.

По словам ученых, если океанических миров так много в Солнечной системе, скорее всего, их также много вокруг других звезд. Такая перспектива увеличивает шансы на существование инопланетной жизни, защищенной от внешних угроз.

Однако у теории есть свои недостатки. Если жизни на других планетах и спутниках действительно скрывается под поверхностью, то это существенно затруднит ее поиски. Защитный слой из льда или камней изолирует жизнь от возможного обнаружения.

Правда, некоторые свидетельства ее существования все же можно будет найти. На поверхность Энцелады и Европы вода попадает из гейзеров. Вполне возможно, что океанскую воду, которая откладывается на поверхности, можно будет проанализировать с помощью телескопов.

Европа и Энцелад – самые многообещающие водные миры для поиска жизни. У исследователей есть свидетельства того, что на дне океанов Энцелад находятся гидротермальные жерла, которые могут обеспечивать живые организмы теплом и питательными веществами.

Что же касается разумной подводной жизни, то она скорее всего, будет технологически ограничена.

"Внутренние океанические миры могут быть обитаемы на больших расстояниях от звезд, чем миры с внешними океанами. Однако, такая разумная жизнь вряд ли будет осведомлена о Вселенной и космических путешествиях, что снижает шансы на ее обнаружение", – подытожил ученый.