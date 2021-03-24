Підземні океани на чужих планетах можуть бути найкращим місцем для зародження життя, — учені

Палеонтологи говорять, що таких водних світів багато як у Сонячній системі, так і в Чумацькому Шляху.

Згідно з новим дослідженням, світи з підземними океанами — поширене явище в Сонячній системі і Чумацькому Шляху, які можуть бути навіть найкращим середовищем для життя, ніж океани на Землі. Про це повідомляє EarthSky.

Відомо, що 71% поверхні Землі покрито водою, але багато лун і карликових планет ховають свої океани під крижаною або кам'янистою поверхнею. Наприклад, вважається, що Європа (супутник Юпітера) і Енцелад (супутник Сатурна) також мають внутрішній водний світ. І навіть у далекої планети Плутон може бути океан під поверхнею.

У своєму дослідженні планетолог Алан Стерн з Південно-Західного дослідницького інституту (SwRI) передбачає, що подібні водні світи, ймовірно, дуже поширені в інших сонячних системах.

Така можливість уже сама по собі захоплива, але Стерн додає, що ці океани можуть бути найкращим місцем для життя, ніж земні океани.

"Внутрішні океанічні світі більше захищені від факторів навколишнього середовища, а також від таких загроз, як втрата атмосфери, спалахи на зірках тощо", — каже Стерн.

Справа в тому, що здатність планет зберігати океани на поверхні залежить від багатьох факторів, включаючи вузький діапазон відстані від батьківської зірки. У "зоні життя" температура на поверхні планети повинна дозволяти воді залишатися в рідкому стані. Але водні світи з підповерхневими океанами можуть існувати в більш широкому діапазоні відстаней.

Деякі океанічні луни під дією тяжіння батьківських планет (Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун) можуть накопичувати достатню кількість тепла, щоб вода залишалася рідкою в їхніх надрах.

Фото: подземные океаны

Поверхня таких супутників буде залишатися замороженою, але під кіркою льоду можуть існувати океани. Вони можуть бути набагато більшими ніж, земні, як на Європі й Енцеладі. Наприклад, в океанах Європи міститься більше рідини, ніж у всіх океанах на Землі.

До недавнього часу мало хто міг припустити, що Плутон може мати рідку воду, але дані New Horizons свідчать саме про це.

За словами вчених, якщо океанічних світів так багато в Сонячній системі, швидше всього, їх також багато навколо інших зірок. Така перспектива збільшує шанси на існування інопланетного життя, захищеного від зовнішніх загроз.

Однак у теорії є свої недоліки. Якщо життя на інших планетах і супутниках дійсно ховається під поверхнею, то це істотно ускладнить його пошуки. Захисний шар з льоду або каменів ізолює життя від можливого виявлення.

Правда, деякі свідчення його існування все ж можна буде знайти. На поверхню Енцелада і Європи вода потрапляє з гейзерів. Цілком можливо, що океанську воду, яка відкладається на поверхні, можна буде проаналізувати за допомогою телескопів.

Фото: ступень ракеты

Європа й Енцелад — найбільш багатообіцяльні водні світи для пошуку життя. У дослідників є свідчення того, що на дні океанів Енцеладу є гідротермальні жерла, які можуть забезпечувати живі організми теплом і поживними речовинами.

Що ж стосується розумного підводного життя, то воно, швидше всього, буде технологічно обмежене.

"Внутрішні океанічні світи можуть бути заселені на великих відстанях від зірок, ніж світи із зовнішніми океанами. Однак, таке розумне життя навряд чи буде поінформоване про Всесвіт і космічні подорожі, що знижує шанси на його виявлення", — підсумував учений.