Впервые в истории: американцы профинансируют съемки сериала криптовалютой

Первопроходцем станет комедия под названием "Держись изо всех сил".

Американская продюсерская компания Beacon Pictures намерена токенизировать часть прибыли, которую в будущем принесет сериал. Киноделы создадут токен на базе блокчейна Ethereum.

Об этом сообщает издание Deadline.

На данный момент команда креаторов работает над созданием сценария комедийного многосерийного фильма, который получил название "Hold on for Dear Life" (в переводе с английского — "Держись изо всех сил"). Данный ТВ-продукт станет первым, съемки которого профинансируют криптовалютой. Компания Beacon Pictures планирует начать производство в конце лета 2021 года. В качестве основной локации выбраны живописные уголки Пуэрто-Рико.

Сериал расскажет о группе криптовалютчиков, пытающихся создать собственную крипту. В сериале в качестве камео примут основательница блокчейн-компании Sense Кристал Роуз, инвестор Джереми Гарднер и миллиардер Тим Дрейпер.

Продюсеры надеются, что сериал будет иметь успех и принесет прибыль, часть которой они намерены токенизировать, создав криптовалюту на базе блокчейна Ethereum. Это позволит инвесторам получать прибыль, пропорциональную их вкладу. Также в Beacon Pictures хотят выпустить NFT-токены по мотивам сериала.

Технология NFT (Non Fungible Token — англ., — невзаимозаменяемые токены) впервые была протестирована в 2017 году. Работает она на основе так называемых смарт-контрактов Ethereum. В отличие от обычных токенов блокчейна, каждый невзаимозаменяемый токен — уникален, а это означает, что его нельзя подделать, разделить или заменить на другой токен. С февраля 2021 года диджитал-артисты применяют NFT, чтобы токенизировать свои цифровые арт-объекты и тем самым закрепить за ними авторские права Такая организация идеально подходит для того, чтобы закрепить свои права на какой-либо уникальный объект, будь то произведение искусства в единственном экземпляре, предмет в компьютерной игре или даже недвижимость.

Отметим, что недавно журнал TIME выставил на аукцион три обложки в виде NFT-токенов. А певица Граймс, девушка Илона Маска, продала четыре рисунка и привязанные к ним 400 NFT-токенов за $5,8 млн.

Ранее стало известно, что к лету 2021 года биткоин достигнет $100 тыс. — прогноз.