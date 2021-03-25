Вперше в історії: американці профінансують зйомки серіалу криптовалютою

Першопрохідцем стане комедія під назвою "Тримайся щосили".

Американська продюсерська компанія Beacon Pictures має намір токенізувати частину прибутку, яку в майбутньому принесе серіал. Кіношники створять токен на базі блокчейну Ethereum.

Про це повідомляє видання Deadline.

Наразі команда креаторів працює над створенням сценарію комедійного багатосерійного фільму, який отримав назву "Hold on for Dear Life" (в перекладі з англійської — "Тримайся щосили"). Цей ТВ-продукт стане першим, зйомки якого профінансують криптовалютою. Компанія Beacon Pictures планує почати зйомки в кінці літа 2021 року. У ролі основної локації обрані мальовничі куточки Пуерто-Рико.

Серіал розповість про групу криптовалютників, які намагаються створити власну крипту. У серіалі як камео візьмуть засновницю блокчейн-компанії Sense Кристал Роуз, інвестора Джеремі Гарднера і мільярдера Тіма Дрейпера.

Продюсери сподіваються, що серіал буде мати успіх і принесе прибуток, частину якого вони мають намір токенізувати, створивши криптовалюту на базі блокчейну Ethereum. Це дозволить інвесторам отримувати прибуток, пропорційний їхньому вкладу. Також у Beacon Pictures хочуть випустити NFT-токени за мотивами серіалу.

Технологія NFT (Non Fungible Token — англ., — невзаємозамінні токени) вперше була протестована у 2017 році. Працює вона на основі так званих смарт-контрактів Ethereum. На відміну від звичайних токенів блокчейну, кожен невзаємозамінний токен — унікальний, а це означає, що його не можна підробити, розділити або замінити на інший токен. З лютого 2021 року діджитал-артисти застосовують NFT, щоб токенізувати свої цифрові арт-об'єкти і тим самим закріпити за ними авторські права Така організація ідеально підходить для того, щоб закріпити свої права на будь-який унікальний об'єкт, будь то твір мистецтва в єдиному екземплярі, предмет у комп'ютерній грі або навіть нерухомість.

Зазначимо, що недавно журнал TIME виставив на аукціон три обкладинки у вигляді NFT-токенів. А співачка Граймс, дівчина Ілона Маска, продала чотири малюнки і прив'язані до них 400 NFT-токенів за $ 5,8 млн.

Раніше стало відомо, що до літа 2021 року біткоїн сягне $ 100 тис. — прогноз.