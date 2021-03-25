"Если боитесь уколов": AstraZeneca создала вакцину от COVID-19 в виде спрея

Испытания нового препарата могут начаться уже со следующей недели.

Оксфордский университет совместно с производителем вакцин AstraZeneca создали новый вид вакцины от коронавируса. Ее можно будет применять в виде спрея для носа (назального спрея). Об этом рассказывает издание Financial Times.

Испытания препарата могут начать уже на следующей неделе. Для первой фазы тестирования, во время которой проверят безопасность вакцины перед следующими, более масштабными этапами, ученые хотят привлечь около 30 взрослых людей в возрасте до 40 лет.

Все участники получат по одной дозе вакцины и по половине набора "бустерной" дозы для того, чтобы применить его через более позднее время.

Отмечается, что подобные препараты в виде назального спрея являются более доступными, чем вакцины с иглами, особенно — для детей. Также они потенциально могут стать дополнительной защитой от инфекций.

На завершение испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея AstraZeneca планирует потратить около четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что компания Oravax рассчитывает к началу лета начать первую фазу клинических испытаний их вакцины от коронавируса в таблетках. Другая компания ImmunityBio уже проводит первую фазу испытаний пероральной версии вакцины.

А в феврале глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Украина примет участия в испытаниях спрея от коронавируса от компании Bharat Biotech.