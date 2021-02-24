Украинцы испытают индийскую вакцину от коронавируса в форме спрея, - Степанов

По словам главы Минздрава, участие в испытаниях даст Украине приоритетный доступ к новой вакцине в случае доказательства эффективности.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина примет участия в испытаниях индийского спрея от коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге.

По словам главы Минздрава, в ходе переговоров с компанией Bharat Biotech согласовали участие Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", — рассказал он.

По его словам, сейчас стартует первая стадия клинических испытаний.

"Можем часть клинических исследований провести в Украине. Завершить все клинические испытания они планируют до сентября-октября этого года", — сообщил Степанов.

По его словам главы Минздрава, если Украина будет проводить часть клинических испытаний, то это даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что вскоре препарат отправят в регионы Украины.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.