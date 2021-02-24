Українці випробують індійську вакцину від коронавірусу в формі спрею, — Степанов

За словами глави МОЗ, участь у випробуваннях дасть Україні пріоритетний доступ до нової вакцини в разі доведення ефективності.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна братиме участь у випробуваннях індійського спрею від коронавірусу. Про це він повідомив на брифінгу.

За словами глави МОЗ, під час переговорів із компанією Bharat Biotech погодили участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини.

"Дійшли згоди на участь у клінічних випробуваннях розробки нової вакцини у формі назального спрею або крапель", — розповів він.

За його словами, зараз стартує перша стадія клінічних випробувань.

"Можемо частину клінічних досліджень провести в Україні. Завершити всі клінічні випробування вони планують до вересня-жовтня цього року", — повідомив Степанов.

За його словами очільника МОЗ, якщо Україна проводитиме частину клінічних випробувань, то це дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що незабаром препарат відправлять в регіони України.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі та на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.