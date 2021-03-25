"Якщо боїтеся уколів": AstraZeneca створила вакцину від COVID-19 у вигляді спрею

Випробування нового препарату можуть початися вже з наступного тижня.

Оксфордський університет спільно з виробником вакцин AstraZeneca створили новий вид вакцини від коронавірусу. Її можна буде застосовувати у вигляді спрею для носа (назального спрею). Про це розповідає видання Financial Times.

Випробування препарату можуть почати вже наступного тижня. Для першої фази тестування, під час якої перевірять безпеку вакцини перед наступними, більш масштабними етапами, учені хочуть залучити близько 30 дорослих людей у віці до 40 років.

Усі учасники отримають по одній дозі вакцини і по половині набору "бустерної" дози для того, щоб застосувати його через певний час.

Зазначається, що подібні препарати у вигляді назального спрею є більш доступними, ніж вакцини з голками, особливо — для дітей. Також вони потенційно можуть стати додатковим захистом від інфекцій.

На завершення випробувань вакцини від коронавірусу у вигляді спрею AstraZeneca планує витратити близько чотирьох місяців.

Раніше повідомлялося, що компанія Oravax розраховує до початку літа почати першу фазу клінічних випробувань їхньої вакцини від коронавірусу в таблетках. Інша компанія ImmunityBio вже проводить першу фазу випробувань пероральної версії вакцини.

А в лютому голова МОЗ України Максим Степанов заявив, що Україна візьме участь у випробуваннях спрею проти коронавірусу від компанії Bharat Biotech.