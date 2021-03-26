Причины неизвестны. Прививка от гриппа снижает число тяжелых случаев COVID-19

Исследователи нашли взаимосвязь между прививками от сезонного гриппа и более легким течением коронавируса.

Ученые выяснили, что люди с прививкой от гриппа значительно реже заражались коронавирусом. Об этом сообщает SciTechDaily.

Также люди, привившиеся от гриппа в прошлом сезоне, переносили COVID-19 с наименьшим количеством осложнений. Старший автор исследования Мэрион Хофманн Боуман продолжает рекомендовать людям прививаться от гриппа даже несмотря на то, что сезон подходит к концу.

Исследователи изучили медицинские карты более чем 27000 пациентов, которые были протестированы на COVID-19 в период с марта по середину июля 2020 года. Из почти 13 тыс., получивших прививку от гриппа в предыдущем году, около 4% заразились коронавирусом. Из 14 тыс. непривитых людей, не делавших прививку от гриппа, почти 5% дали положительные результат на COVID-19.

По словам Хофманн, такая связь оставалась значимой с учетом переменных, включая этническую принадлежность, расу, пол, возраст, курение и многие другие факторы.

Люди с прививкой от гриппа значительно реже нуждались в госпитализации, хотя исследователи не обнаружили значительно разницы в смертности между двумя группами. Также ни один из участников исследования не дал положительных результатов на обе инфекции одновременно.

Ученые говорят, что механизм, который лежит в основе этой взаимосвязи, пока не ясен.

"Не исключено, что пациенты, которые получают вакцину от гриппа, также являются людьми, которые практикуют большее социальное дистанцирование и следуют другим рекомендациям. Однако также вероятно, что вакцина против гриппа может оказывать прямое биологическое воздействие на иммунную систему, необходимую для борьбы с вирусом SARS-CoV-2", – говорит исследовательница.

Еще до пандемии Хофманн и соавтор исследования Анна Конлон из Медицинской школы Университета Мэн обнаружили еще одну полезную особенность прививки от гриппа – защита сердечно-сосудистой системы.

"Есть надежные данные о том, что прививка от гриппа предотвращает сердечные приступы и госпитализацию с сердечной недостаточностью, что является дополнительной причиной получать вакцину каждый сезон", – подытожили ученые.