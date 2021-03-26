Причини невідомі. Щеплення від грипу знижує число важких випадків COVID-19

Дослідники знайшли взаємозв'язок між щепленнями від сезонного грипу і легшим перебігом коронавірусу.

Учені з'ясували, що люди зі щепленням від грипу значно рідше заражалися коронавірусом. Про це повідомляє SciTechDaily.

Також люди, які зробили щеплення від грипу в минулому сезоні, переносили COVID-19 з найменшою кількістю ускладнень. Старший автор дослідження Меріон Хофманн Боуман продовжує рекомендувати людям робити щеплення від грипу, навіть незважаючи на те, що сезон добігає кінця.

Дослідники вивчили медичні карти понад 27000 пацієнтів, які були протестовані на COVID-19 у період з березня по середину липня 2020 року. З майже 13 тис., які отримали щеплення від грипу в попередньому році, близько 4% заразилися коронавірусом. З 14 тис. нещеплених людей, які не робили щеплення від грипу, майже 5% отримали позитивні результати COVID-19.

За словами Хофманна, такий зв'язок залишався значущим з урахуванням змінних, включаючи етнічну приналежність, расу, стать, вік, куріння і багато інших чинників.

Люди з щепленням від грипу значно рідше потребували госпіталізації, хоча дослідники не виявили значної різниці в смертності між двома групами. Також жоден з учасників дослідження не отримав позитивних результатів на обидві інфекції одночасно.

Учені кажуть, що механізм, який лежить в основі цього взаємозв'язку, поки не зрозумілий.

"Не виключено, що пацієнти, які отримують вакцину від грипу, також є людьми, які практикують більше соціальне дистанціювання і дотримуються інших рекомендацій. Однак також ймовірно, що вакцина проти грипу може надавати прямий біологічний вплив на імунну систему, необхідну для боротьби з вірусом SARS -CoV-2", — говорить дослідниця.

Ще до пандемії Хофманн і співавтор дослідження Анна Конлон з Медичної школи Університету Мен виявили ще одну корисну особливість щеплення від грипу — захист серцево-судинної системи.

"Є надійні дані про те, що щеплення від грипу запобігає серцеві напади та госпіталізацію з серцевою недостатністю, що є додатковою причиною отримувати вакцину кожен сезон", — підсумували вчені.