Судмедэксперты реконструировали лица двух шотландцев, живших 700 лет назад

Останки мужчины и женщины нашли во время раскопок возле приходской церкви

Судмедэксперты из Шотландии использовали 3D-сканеры, чтобы восстановить облик двух жителей Эдинбурга, которые жили более 700 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Их останки нашли во время раскопок у приходской церкви Саут-Лейт на севере Эдинбурга. Мэрия планировала продолжить трамвайную линию, а исследования показали, что ранее кладбище у церкви занимало куда большую территорию, и часть его могла быть скрыта под дорогой.

[ + – ] Приходская церковь Саут-Лейт

[ + – ] Останки, найденные под дорогой/Фото: Edinburgh Evening Post

Команда археологов начала там раскопки летом 2020 года и нашла останки 360 человек, а также остатки средневековой стены, огораживающей территорию церкви.

Все найденные скелеты были переданы в институт Данди, где ученые будут их исследовать, чтобы выяснить как можно больше о людях, живших здесь в XIV веке.

Первые два черепа, которые подверглись 3D-сканированию, как выяснилось, принадлежали мужчине и женщине. Часть лицевых костей была утеряна. Оба они скончались в возрасте от 35 до 50 лет.

[ + – ] Облик женщины, жившей в 1300 году

[ + – ] Облик мужчины, жившего в 1300 году

Причем женщина при жизни страда от недоедания, а у мужчины была патология костей. Сначала черепа отсканировали, восполнили пробелы, а потом добавили текстуры, морщины и волосы, а также подходящую одежду.

Вивиана Конти и Элизия Гринуэй – двое аспиранток кафедры судебно-медицинской экспертизы Университета Данди и авторы проекта, уже сообщили, что они собираются таким образом восстановить облик всех найденных во время раскопок останков.