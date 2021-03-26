Судмедексперти реконструювали обличчя двох шотландців, які жили 700 років тому
Останки чоловіки і жінки знайшли під час розкопок біля парафіяльної церкви.
Судмедексперти з Шотландії використовували 3D-сканери, щоб відновити вигляд двох жителів Единбурга, які жили понад 700 років тому. Про це пише Daily Mail.
Їх останки знайшли під час розкопок у парафіяльній церкві Саут-Лейт на півночі Единбурга. Мерія планувала продовжити трамвайну лінію, а дослідження показали, що раніше кладовище біля церкви займало значно більшу територію, і частина його могла бути прихована під дорогою.
Команда археологів почала там розкопки влітку 2020 року і знайшла останки 360 осіб, а також залишки середньовічної стіни, що оточувала територію церкви.
Всі знайдені скелети передали в інститут Данді, де вчені будуть їх досліджувати, щоб з'ясувати якомога більше про людей, які жили тут у XIV столітті.
Перші два черепа, які зазнали 3D-сканування, як з'ясувалося, належали чоловікові та жінці. Частина лицьових кісток була загублена. Обидва вони померли у віці від 35 до 50 років.
При чому жінка за життя страждала від недоїдання, а у чоловіка була патологія кісток. Спочатку черепи відсканували, заповнили прогалини, а потім додали текстури, зморшки і волосся, а також відповідний одяг.
Вівіана Конті та Елізія Грінуей — двоє аспіранток кафедри судово-медичної експертизи Університету Данді та автори проекту, вже повідомили, що вони збираються таким чином відновити вигляд всіх знайдених під час розкопок останків.