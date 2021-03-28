Ученые обнаружили у животных с морского дна способность отделять головы и отращивать новые тела

Обитатели морских глубин могут несколько дней жить без внутренних органов, быстро залечивая раны.

Японские ученые обнаружили у морских слизней из рода Elysia уникальные способности к регенерации, которых нет больше ни у одного живого существа. О таком открытии пишет журнал Current Biology.

Биологи Саяка Мито и Йоити Юса из Женского университета Нары заметили, что слизни самопроизвольно отделяют от тел свои головы (такое явление называется аутотомией), а затем живут без помощи сердца, почек, органов размножения и кишечника. Примерно через сутки головы заживляют повреждения, а спустя двадцать отращивают полностью новые тела, включая внутренние органы.

Ученые зафиксировали шесть случаев аутотомии и полной регенерации среди морских слизней вида E. cf. Marginata. Молодые особи возрастом от 226 до 336 дней, а точнее их головы, спустя несколько часов после отделения от туловища уже ели водоросли, через семь дней они начинали выращивать новые сердца. Одна представительница рода Elysia смогла дважды повторить процесс регенерации.

При этом более старые особи после аутотомии не питались и прожили максимум 10 дней. Насильно обезглавленные молодые слизни также со временем погибали, хотя несколько месяцев двигались и реагировали на раздражители — исследователи предполагают, что все это время их жизнь поддерживал фотосинтез в хлоропластах.

[ + – ] Регенерация слизней Фото: Current Biology

У схожего вида, Elysia atroviridis, оказались похожие способности. Из 82 лабораторных особей три отбросили тела, но лишь две отрастили себе новые. При вскрытии у слизней после аутотомии обнаружили паразитических рачков-копепод из рода Arthurius. 39 зараженных паразитами моллюсков потеряли фрагменты тел, и 13 сумели регенерировать. Как отметили ученые, из 64 специально пойманных слизней, свободных от паразитов, ни один не отбросил тело.

У обоих видов исследователи обнаружили поперечный желобок у основания головы, который считают линией аутотомии. Во время эксперимента японцы обвязали желобки у шести особей нейлоновой нитью. Через 16-18 часов участки тела в том районе начали разлагаться, а через 18-22 часа голова отделилась от тела, составлявшего 80-85% всей массы. Биологи также сжимали или разрезали слизней, имитируя атаку хищников, однако в этом случае головы не отделялись.

До сих пор потеря тел, включая сердце, не наблюдалась у брюхоногих моллюсков. Ученые задаются вопросом, как элизиям удается выживать без внутренних органов. Пока самая вероятная версия: хлоропласты водорослей, которые они поглощают, дают им достаточно энергии до момента восстановления пищеварительной системы.

Ранее ученые выяснили, что люди имеют гены морских чудовищ возрастом 500 млн лет. Речь идет о самых первых безголовых животных, похожих на листья, слезы и мотки веревок.