Вчені виявили у тварин з морського дна здатність відокремлювати голови і вирощувати нові тіла

Мешканці морських глибин можуть кілька днів жити без внутрішніх органів, швидко залучив рани.

Японські вчені виявили у морських слимаків з роду Elysia унікальні здібності до регенерації, яких немає більше ні в однієї живої істоти. Про таке відкриття пише журнал Current Biology.

Біологи Саяка Міто і Йоіті Юса з Жіночого університету Нари помітили, що слимаки мимовільно відокремлюють від тел свої голови (таке явище називається аутотомією), а потім живуть без допомоги серця, нирок, органів розмноження і кишечника. Приблизно через добу голови загоюють ушкодження, а через двадцять відрощують повністю нові тіла, включаючи внутрішні органи.

Вчені зафіксували шість випадків аутотоміі і повної регенерації серед морських слимаків виду E. cf. Marginata. Молоді особини віком від 226 до 336 днів, а точніше їх голови, через кілька годин після відділення від тулуба вже їли водорості, через сім днів вони починали вирощувати нові серця. Одна представниця роду Elysia змогла двічі повторити процес регенерації.

При цьому більш старі особини після аутотоміі не харчуються і прожили максимум 10 днів. Насильно обезголовлені молоді слимаки також з часом гинули, хоча кілька місяців рухалися і реагували на подразники — дослідники припускають, що весь цей час їх життя підтримував фотосинтез в хлоропластах.

[ + – ] регенерація слимаків Фото: Current Biology

У схожого виду, Elysia atroviridis, виявилися схожі здібності. З 82 лабораторних особин три відкинули тіла, але лише дві відростили собі нові. При розтині у слимаків після аутотомії виявили паразитичних рачків-копепод з роду Arthurius. 39 заражених паразитами молюсків втратили фрагменти тіл, і 13 зуміли регенерувати. Як відзначили вчені, з 64 спеціально спійманих слимаків, вільних від паразитів, жоден з них не відкинув тіло.

У обох видів дослідники виявили поперечний жолобок біля основи голови, який вважають лінією аутотомії. Під час експерименту японці обв'язали жолобки у шести особин нейлонової ниткою. Через 16-18 годин ділянки тіла в тому районі почали розкладатися, а через 18-22 години голова відокремилася від тіла, яке складало 80-85% всієї маси. Біологи також стискали або розрізали слимаків, імітуючи напад хижаків, проте в цьому випадку голови не відокремлювалися.

До сих пір втрата тел, включаючи серце, не спостерігалася у черевоногих молюсків. Вчені задаються питанням, як елізіям вдається виживати без внутрішніх органів. Поки найбільш ймовірна версія: хлоропласти водоростей, які вони поглинають, дають їм достатньо енергії до моменту відновлення травної системи.

Раніше вчені з'ясували, що люди мають гени морських чудовиськ віком 500 млн років. Йдеться про найперших безголових тварин, схожих на листя, сльози і мотки мотузок.