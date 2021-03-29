"Бог хаоса" больше не грозит Земле: ученые исключили Апофис из списка опасных астероидов
На протяжении последних 17 лет астероид считался одной из самых существенных космических угроз.
Ученые исключили астероид Апофис из списка потенциально опасных, ожидается, что его возвращение в 2068 году пройдет без происшествий. Об этом сообщает Science Alert.
По словам экспертов, 370-метровый космический осколок не будет представлять никакой опасности в течение как минимум следующего столетия. В результате астероид Апофис был исключен из Списка рисков Европейского космического агентства (ЕКА), а также из аналогичного списка NASA.
"После недавних оптических наблюдений и дополнительных радиолокационных наблюдений неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров. Такое уточнение данных дает больше уверенности в его орбите в 2029 году и далее, поэтому мы можем удалить астероид из списка рисков", – говорит астроном из Центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккья.
Апофис был впервые обнаружен в 2004 году, и вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году оценивалась в 2,7%. Правда, за последующие 17 лет наблюдений орбита астероида стала более понятной. В прошлом году астрономы считали, что самым опасным будет сближение астероида с планетой в 2068 году. Команда ученых измерила эффект Ярковского – солнечный нагрев одной стороны астероида, который создает небольшую тягу. Исследователи обнаружили, что этот эффект заставляет астероид отклоняться от своего курса на 170 метров в год.
Второй проблемой было расстояние, на котором Апофис должен был пройти мимо Земли в 2029 году. Согласно прогнозам, астероид пролетит мимо Земли на расстоянии всего 38 тыс. км, что примерно в 10 раз ближе, чем Луна. На таком расстоянии гравитация Земли будет оказывать влияние на орбиту Апофиса, возможно, приближая его к столкновению.
Учитывая оба фактора, ученые пересчитали траекторию пути Апофиса и вероятность столкновения в 2068 году осталась.
Но теперь к этим расчетам добавилось больше данных. Последний пролет астероида произошел 6 марта 2021 года, когда Апофис прошел мимо Земли в 16,9 млн км от планеты. За несколько месяцев до этого астероид был виден в небе, и астрономы смогли хорошо его изучить. Пролет 6 марта помог астрономам сузить его местоположение до невероятно точного расстояния в 150 метров.
Наблюдения помогли уточнить прогнозы, и теперь Апофис исключен из списка потенциально опасных для Земли астероидов.
Когда Апофис снова появится в 2029 году, он предоставит ученым прекрасную возможность изучить его размер, форму и скорость вращения без какой-либо угрозы для планеты.
"Когда я начал работать с астероидами после колледжа, Апофис был образцом опасных астероидов. Есть определенное чувство удовлетворения после того, как он наконец-то был исключен из списка угроз. Мы с нетерпением ждем научных открытий, которые сможем сделать во время его близкого пролета в 2029 году", – говорит Фарноккья.