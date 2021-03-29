"Бог хаосу" більше не загрожує Землі: учені виключили Апофіс зі списку небезпечних астероїдів

Протягом останніх 17 років астероїд вважався однією з найістотніших космічних загроз.

Вчені виключили астероїд Апофіс зі списку потенційно небезпечних, очікується, що його повернення в 2068 році відбудеться без пригод. Про це повідомляє Science Alert.

За словами експертів, 370-метровий космічний уламок не становитиме жодної небезпеки протягом як мінімум наступного століття. Зрештою астероїд Апофіс був виключений зі Списку ризиків Європейського космічного агентства (ЄКА), а також з аналогічного списку NASA.

"Після нещодавніх оптичних спостережень і додаткових радіолокаційних спостережень невизначеність орбіти Апофіса зменшилася із сотень кілометрів до кількох кілометрів. Таке уточнення даних дає більше впевненості в його орбіті в 2029 році й далі, тому ми можемо виключити астероїд зі списку ризиків", — говорить астроном із Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA Давид Фарноккья.

Апофіс був вперше знайдений в 2004 році, і ймовірність зіткнення астероїда із Землею в 2029 році оцінювалася в 2,7%. Щоправда, за наступні 17 років спостережень орбіта астероїда стала більш зрозумілою. Минулого року астрономи вважали, що найнебезпечнішим буде зближення астероїда з планетою в 2068 році. Команда вчених виміряла ефект Ярковського — сонячний нагрів одного боку астероїда, який створює невелику тягу. Дослідники зʼясувала, що цей ефект змушує астероїд відхилятися від свого курсу на 170 метрів на рік.

Другою проблемою була відстань, якою Апофіс повинен був пройти повз Землю в 2029 році. Згідно з прогнозами, астероїд пролетить повз Землю на відстані всього 38 тис. км, що приблизно в 10 разів ближче, ніж Місяць. На такій відстані гравітація Землі впливатиме на орбіту Апофіса, можливо, наближаючи його до зіткнення.

З огляду на обидва фактори, вчені перерахували траєкторію шляху Апофіса й імовірність зіткнення в 2068 року залишилася.

Але тепер до цих розрахунків додалося більше даних. Останній проліт астероїда стався 6 березня 2021 року, коли Апофіс пройшов повз Землю в 16,9 млн км від планети. За кілька місяців до цього астероїд було видно в небі, й астрономи змогли добре його вивчити. Проліт 6 березня допоміг астрономам звузити його місце розташування до неймовірно точної відстані 150 метрів.

Спостереження допомогли уточнити прогнози, і тепер Апофіс виключений зі списку потенційно небезпечних для Землі астероїдів.

Коли Апофіс знову з'явиться в 2029 році, він надасть вченим прекрасну можливість вивчити його розмір, форму та швидкість обертання без будь-якої загрози для планети.

"Коли я почав працювати з астероїдами після коледжу, Апофіс був зразком небезпечних астероїдів. Є певне почуття задоволення після того, як він нарешті був виключений зі списку загроз. Ми з нетерпінням чекаємо наукових відкриттів, які зможемо зробити під час його близького прольоту в 2029 році", — говорить Фарноккья.