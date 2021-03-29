А было ли яблоко? Ученые выясняют, каким мог быть "запретный плод" из Эдема

На протяжении многих лет по этому вопросу ведутся оживленные дискуссии, но единственное в чем сходятся эксперты: "запретный плод" точно не был яблоком.

Ученые сходятся во мнении, что пресловутый "запретный плод" из библейского Эдемского сада скорее всего, не был яблоком, пишет Live Science.

По словам экспертов, в еврейской Библии на самом деле не уточняется, какие фрукты ели Адам и Ева.

"Мы не знаем, что это было. Нет никаких указаний на то, что это было яблоко", – говорит раввин, профессор из израильского Университета Бар-Илан Ари Животофски.

Основная сцена с "древом познания" была описана в Бытие, первой книге еврейской Библии.

"И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел", – говорится в Бытие 3:6.

"Что касается вида фрукта, то он упоминается просто как "плод дерева". Это все, что там написано. Никакой идентификации. Мы не знаем, какое это было дерево, а также не знаем, какой был плод", – отмечает Животофски.

В стихе используется еврейское слово "peri" – общее слово для обозначения фруктов как в библейском, так и в современном иврите. С другой стороны, современное еврейское слово "tapuach", обозначающее яблоко, ни разу не встречается в Книге Бытия или в первых пяти книгах еврейской Библии, говорит Животофски.

Итак, если запретным плодом было не яблоко, тогда что же?

В других учениях, завершенных примерно к 500 году н.э., раввины выдвигают несколько разных идей по этому поводу. Правда, яблоко не входит в этот список.

На протяжении многих лет раввины писали, что "запретным плодом" мог быть инжир, потому в еврейской Библии Адам и Ева прикрылись фиговыми листами, после того как отведали плод. Также некоторые считали, что это мог быть виноград. Многие раввины предполагали, что плодом может оказаться цитрон или "etrog" на иврите – горько-сладкий лимоноподобный фрукт, который использовался во время праздников урожая.

Интерпретация же с яблоком возникла не из еврейских преданий, считает ученый.

"Я не думаю, что в еврейской традиции плод мог стать яблоком, то есть в еврейском искусстве вы его не найдете", – отмечает Животофски.

Скорее всего, метаморфоза началась в Риме в 382 году н.э., когда римский епископ Дамасий I попросил ученого по имени Иероним (Св. Иероним Стридонский) перевести Библию на латынь. Иероним перевел ивритское "peri" на латинское "malum", говорит почетный профессор английской литературы в Уппсальском университете в Швеции Роберт Аппельбаум.

"Слово "malum" на латыни переводится на английский как "яблоко", которое также обозначало любой плод с сердцевиной из семян и мякотью вокруг. Но это был общий термин для фруктов", – отмечает Аппельбаум.

По его словам, Иероним выбрал слово "malum", потому как это слово также обозначает и "зло". Подобный каламбур, возможно, должен был подчеркнуть тяжесть содеянного Адамом и Евой, но в итоге, стал основой для самого распространенного заблуждения.

В это же время, картины и другие художественные произведения на тему Эдемского сада помогли закрепить суждение о том, что запретный плод был яблоком. По словам Аппельбаума, в искусствен, в отличие от письма, фрукт невозможно изобразить чем-то усредненным.

"Художникам нужно было показать нечто конкретное", – говорит ученый.

И они не всегда изображали яблоко, например, цитрон ("Гентский алтарь. Ангелы музицирующие"), абрикос ("Ева, искушаемая змеем") и даже как гранат ("Падение человека").

Однако в 16 веке яблоко начало появляться среди "запретных плодов". Так, в 1504 году на гравюре немецкого художника Альбрехта Дюрера и на картине 1533 года немецкого художника Лукаса Кранаха было изображено яблоко. Также в поэме "Потерянный рай" английский поэт Джон Мильтон дважды использует слово "яблоко" для обозначения запретного плода.

Но по словам Аппельбаума, Джон Мильтон описывает свое "яблоко", "как пушистое снаружи, чрезвычайно сочное, сладкое и восхитительное". Все эти эпитеты больше применимы к персикам, подчеркивает Аппельбаум.

Возможно, разгадать загадку помогло бы так называемое "привитое дерево", которое может приносить разные плоды, но проблема в том, что таких деревьев не было в библейские времена.