Новый вид австралийских пауков получил название в честь рыбки Немо из мультфильма Pixar

Пауки-павлины невелики размерами, но знамениты своей яркой расцветкой и брачными танцами

В Австралии нашли новый вид паука-павлина и уже дали ему имя в честь рыбки Немо из знаменитого мультфильма Pixar из-за его оранжевой расцветки. Об этом пишет Daily Mail.

Maratus nemo был обнаружен в болотистой местности в Маунт-Макинтайр и Нангварри в Южной Австралии Шерил Холлидей, полевым сотрудником экологического фонда Nature Glenelg Trust.

Она отправила образцы арахнологу и любителю пауков Джозефу Шуберту. Который изучил поведение четырех самцов и одной самки, снял на видео их брачные танцы, сделал несколько снимков, написал статью в Evolutionary Systematics и пришел к выводу, что это совершенно новый вид, которому необходимо дать название.

Уникален и ареал его обитания, ранее пауков-павлинов никогда не находили на мелководье в заболоченной местности.

[ + – ] Maratus nemo в болоте, естесственной среде обитания

Свое имя Maratus nemo получил из-за "очаровательной внешности" и ярко-оранжевых и белых полосок на голове, как у рыбки Немо из мультфильма "В поисках Немо".

[ + – ] Рыбка-клоун Немо из мультфильма

Напомним, Немо – это рыба-клоуны, или амфиприоны, которые обитают в рифах Индийского и Тихого океанов.

В апреле 2020 года Джозеф Шуберт нашел новый вид "павлиньего" паука, имеющего яркий и необычный окрас, напоминающий картину Ван Гога "Звездная ночь". Всего он открыл 13 видов, а за последнее десятилетие было открыто около 60 видов "павлиньих" пауков. Популярность этих пауков Шуберт объясняет просто: "Они очень милые. У них огромные глаза, которые смотрят прямо на вас".

[ + – ] Самка Maratus nemo/Все фото: Evolutionary Systematics

Maratus volans, или пауки-павлины, это вид пауков-скакунов рода Maratus из подсемейства Euophryinae (Saitini). Эндемик Австралии. Они знамениты своими брачными танцами самцов перед самками. Причем яркой "внешностью" отличаются именно самцы. Размером они с рисовое зернышко, не более 5 мм, и совершенно безвредны. Для привлечения самок самцы вибрируют брюшком, разворачивают боковые щитки-пластинки, приподнимают ноги и "танцуют" слева направо. Однако если танец и его исполнитель не вызывают у самки интереса, она может поймать и съесть ухажера.

Вид был впервые описан в 1874 году английским пастором и зоологом Октавиусом Пикард-Кембриджом.