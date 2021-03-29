Новий вид австралійських павуків отримав назву на честь рибки Немо з мультфільму Pixar

Павуки-павичі невеликі розмірами, але знамениті своїм яскравим забарвленням і шлюбними танцями

В Австралії знайшли новий вид павука-павича і вже дали йому ім'я на честь рибки Немо зі знаменитого мультфільму Pixar через його помаранчеве забарвлення. Про це пише Daily Mail.

Maratus nemo був виявлений у болотистій місцевості в Маунт-Макінтайр і Нангваррі в Південній Австралії Шеріл Холлідей, польовим співробітником екологічного фонду Nature Glenelg Trust.

Вона відправила зразки арахнологу і любителю павуків Джозефу Шуберту, який вивчив поведінку чотирьох самців і однієї самки, зняв на відео їхні шлюбні танці, зробив кілька знімків, написав статтю в Evolutionary Systematics і дійшов висновку, що це абсолютно новий вид, якому необхідно дати назву.

Унікальний і ареал їхнього проживання, раніше павуків-павичів ніколи не знаходили на мілководді в заболоченій місцевості.

[ + – ] Maratus nemo в болоті, природному середовищі існування

Своє ім'я Maratus nemo отримав через "чарівну зовнішність" і яскраво-помаранчеві і білі смужки на голові, як у рибки Немо з мультфільму "У пошуках Немо".

[ + – ] Рибка-клоун Немо з мультфільму

Нагадаємо: Немо — це риба-клоун, або амфіпріони, які мешкають у рифах Індійського і Тихого океанів.

У квітні 2020 Джозеф Шуберт знайшов новий вид "павичевого" павука, що має яскраву і незвичайне забарвлення, що нагадує картину Ван Гога "Зоряна ніч". Усього він відкрив 13 видів, а за останнє десятиліття було відкрито близько 60 видів "павиних" павуків. Популярність цих павуків Шуберт пояснює просто: "Вони дуже милі. У них величезні очі, які дивляться прямо на вас".

[ + – ] Самка Maratus nemo/Усі фото: Evolutionary Systematics

Maratus volans, або павуки-павичі, це вид павуків-скакунів роду Maratus з підродини Euophryinae (Saitini). Ендемік Австралії. Вони знамениті своїми шлюбними танцями самців перед самками. Причому яскравою "зовнішністю" відрізняються саме самці. Розміром вони з рисове зернятко, не більше 5 мм, і абсолютно нешкідливі. Для залучення самок самці вібрують черевцем, розгортають бічні щитки-пластинки, піднімають ноги і "танцюють" зліва направо. Однак, якщо танець і його виконавець не викликають у самки інтересу, вона може зловити і з'їсти залицяльника.

Вид був вперше описаний у 1874 році англійським пастором і зоологом Октавіусом Пікардом-Кембріджом.