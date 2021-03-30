Украина может не успеть запустить спутник "Сич" на ракете Илона Маска: средства заморожены

Ранее озвучивались намерения о выводе украинского спутника на орбиту до конца 2021 года ракетой компании SpaceX.

Конструкторское бюро "Южное" может не успеть запустить украинский спутник "Сич-2-30" из-за замороженных средств на счету предприятия. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский в Facebook после визита на предприятие.

"Мы имеем дело с очень редким случаем, когда деньги для запуска спутника есть. Причем они есть у самого КБ, правда, заморожены. …Их хватит на подготовку спутника и наземного сегмента к запуску, оплатить запуск, страховку, транспортировку и прочие расходы", — сообщает нардеп.

Для использования средств необходимо постановление Кабмина, которое не согласовано с профильными министерствами. По словам депутата, если процесс не ускорится, Украина может не успеть зарезервировать место на ракете Илона Маска. Именно на Falcon 9 планируется доставка спутника на орбиту.

[ + – ] Спутник "Сич-2-30" Фото: Facebook / Дмитрий Кисилевский

Спутник "Сич-2", который планируется запустить, готов на 90%. При этом наземная часть, которая будет принимать и обрабатывать сигналы — на 50%. За нее ответственен Национальный центр управления и использования космических средств.

По словам Кисилевского, предприятие находится в сложном экономическом положении. Сотрудники работают либо в режиме неполной рабочей недели, либо находятся в простое. Пандемия коронавируса приостановила экспортные контракты КБ "Южное", которые составляли 90% всех заказов. Из-за этого на заводе якобы сократили тысячу сотрудников.

При этом на самом предприятии указали, что общая готовность проекта составляет на 75%.

Спутник "Сич-2-30" — украинский малогабаритный космический аппарат. Его планируют запустить для обеспечения безопасности, изучения вырубки лесов, стихийных бедствий и прочих задач. Установленные на аппарате камеры имеют разрешение снимков около 8 метров. После запуска их планируют улучшить до 0,5 метра.

Напомним, 1 февраля 2021 года было заявлено о намерении Украины до конца года вывести спутник на орбиту. Через несколько дней стало известно, что переговоры о запуске спутника "Сич" ведутся с компанией SpaceX.

Запуск спутника компанией Илона Маска обойдется в один миллион долларов, что в восемь раз ниже, чем ожидалось.