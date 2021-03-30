Расплатиться битком: PayPal разрешила использовать криптовалюту вместо долларов

В связи с таким решением платежной системы, курс биткоина превысил $59 тыс.

Платежная система PayPal ввела новое правило, которое, пока что, действует только на территории США: пользователи смогут оплачивать товары и услуги криптовалютами.

Об этом сообщает издание reuters.com.

В частности речь идет о BTC, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Держатели именно этих криптовалют смогут расплачиваться ими в более чем 26 млн точках продаж — именно стольких продавцов охватывает сервис PayPal. При покупке криптовалюта будет автоматически конвертироваться в фиатную (государственную) валюту, т.е. в доллар США.

Новый сервис делает PayPal одной из крупнейших компаний США, предоставляющих потребителям доступ к криптовалютам, что может помочь биткойнам и конкурирующим криптовалютам получить более широкое применение в качестве платежного средства.

В PayPal надеются, что эта инициатива поспособствует использованию виртуальных монет повсеместно, и подготовит компанию к появлению большего количества цифровых денег. Президент и главный исполнительный директор Дэн Шульман заявил: "Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, какую роль может сыграть PayPal в их распространении и популярности".

По заявлению компании, американские держатели криптовалют смогут покупать, продавать и хранить их в своих кошельках PayPal в ближайшие недели. Впоследствии сервис планирует распространить эту услугу на свое приложение для одноранговых платежей Venmo и расширить географию в первой половине 2021 года. Компания сообщила, что возможность совершать платежи с помощью криптовалют будет доступна пользователям из других стран с начала следующего года.

Другие ведущие финтех-компании, такие как Square Inc SQ.N и Robinhood Markets Inc, тоже дают пользователям возможность покупать и продавать криптовалюты, но запуск новой опции PayPal примечателен грандиозностью размаха. Дело в том, что компания имеет 346 млн активных счетов по всему миру и обрабатывает платежей на сумму $222 млрд (данные за второй квартал 2020 года).

Участники рынка криптовалют заявили, что инициатива PayPal отразится на стоимости биткоина. "Влияние на цену будет положительным", — прокомментировал Джозеф Эдвардс из брокерской компании Enigma Securities.

Биткойн и другие виртуальные монеты изо всех сил пытались утвердиться в качестве широко используемых средств оплаты, несмотря на то, что существуют уже более десяти лет. Неустойчивость криптовалют не только привлекает спекулянтов, но и создает риски для продавцов и покупателей. Да и транзакции куда медленнее и дороже, чем в других основных платежных системах.

Однако в PayPal считают, что их новая система решит эти проблемы, поскольку платежи будут производиться с использованием традиционных валют, таких как доллар США. Это означает, что PayPal будет управлять риском колебаний цен, а продавцы будут получать платежи в виртуальных монетах. Платежная система не будет взимать комиссии за транзакции, при этом при совершении покупки можно будет использовать только одну криптовалюту.

Ранее мы сообщали о том, что к лету 2021 года биткоин достигнет $100 тыс. Такой прогноз относительно роста цены данной криптовалюты дал соучредитель и бывший генеральный директор криптобиржи BTCC Бобби Ли.