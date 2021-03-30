Розплатитися битком: PayPal дозволила використовувати криптовалюту замість доларів

У зв'язку з таким рішенням платіжної системи, курс біткоїну перевищив $59 тис.

Платіжна система PayPal ввела нове правило, яке, поки що, діє тільки на території США: користувачі зможуть оплачувати товари і послуги криптовалютою.

Про це повідомляє видання reuters.com.

Зокрема йдеться про BTC, Ethereum, Bitcoin Cash і Litecoin. Тримачі саме цих криптовалют зможуть розплачуватися ними в більш ніж 26 млн точках продажів — саме стільки продавців охоплює сервіс PayPal. Під час покупки криптовалюта автоматично конвертуватиметься в фіатну (державну) валюту, тобто в долар США.

Новий сервіс робить PayPal однією з найбільших компаній США, які надають споживачам доступ до криптовалюти, що може допомогти біткоїнам і криптовалютам, що конкурують, отримати ширше застосування як платіжний засіб.

У PayPal сподіваються, що ця ініціатива сприятиме використанню віртуальних монет повсюдно, і підготує компанію до появи більшої кількості цифрових грошей. Президент і головний виконавчий директор Ден Шульман заявив: "Ми працюємо з центральними банками і думаємо про всі форми цифрових валют і про те, яку роль може зіграти PayPal в їхньому розповсюдженні та популярності".

За заявою компанії, американські власники криптовалюти зможуть купувати, продавати і зберігати їх у своїх гаманцях PayPal у найближчі тижні. Згодом сервіс планує поширити цю послугу на свій додаток для тимчасових платежів Venmo та розширити географію в першій половині 2021 року. Компанія повідомила, що можливість здійснювати платежі за допомогою криптовалюти буде доступна користувачам з інших країн з початку наступного року.

Інші провідні фінтех-компанії, такі як Square Inc SQ.N і Robinhood Markets Inc, теж дають користувачам можливість купувати і продавати криптовалюту, але запуск нової опції PayPal примітний грандіозністю розмаху. Справа в тому, що компанія має 346 млн активних рахунків по всьому світу й обробляє платежі на суму $222 млрд (дані за другий квартал 2020 року).

Учасники ринку криптовалют заявили, що ініціатива PayPal відіб'ється на вартості біткоїну. "Вплив на ціну буде позитивним", — прокоментував Джозеф Едвардс із брокерської компанії Enigma Securities.

Біткоїн та інші віртуальні монети щосили намагалися утвердитися як широко використовувані засоби оплати, незважаючи на те, що існують вже більше десяти років. Нестійкість криптовалюти не тільки привертає спекулянтів, а й створює ризики для продавців і покупців. Та й транзакції куди повільніші й дорожчі, ніж в інших основних платіжних системах.

Однак у PayPal вважають, що їхня нова система вирішить ці проблеми, оскільки платежі здійснюватимуться з використанням традиційних валют, таких як долар США. Це означає, що PayPal керуватиме ризиком коливань цін, а продавці отримуватимуть платежі у віртуальних монетах. Платіжна система не буде стягувати комісії за транзакції, при цьому під час здійснення покупки можна буде використовувати тільки одну криптовалюту.

Раніше ми повідомляли про те, що до літа 2021 року біткоїн досягне $100 тис. Такий прогноз щодо зростання ціни цієї криптовалюти дав співзасновник і колишній генеральний директор криптобіржі BTCC Боббі Лі.