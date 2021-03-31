Руководство к действию: как пользоваться цифровыми паспортами в приложении "Дія"

Методичка от Минцифры.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило Фокусу, что с 23 августа 2021 года каждая организация обязана будет принимать цифровые паспорта в "Дії". После того как Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4355, который приравнивает цифровые паспорта в приложении "Дія" к их пластиковому, или бумажному аналогу, цифровые паспорта теперь имеют такую ​​же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги.

Минцифры разработало пошаговую инструкцию для пользователей электронным паспортом в "Дії".

Как проверить подлинность цифровых паспортов с помощью приложения

Документы в приложении вводятся по принципу people-to-people. То есть каждый может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя "Дії". Для этого:

нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу

наведите камеру смартфона на QR — паспорт проверится автоматически

приложение оповестит вас о результате проверки

Убедитесь, что вы подключены к Интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.

Как подтвердить свою личность

Если у организации, в которую вы обращаетесь, есть сканирующее устройство, вам необходимо:

предъявить цифровой паспорт с фото в "Дії"

нажать на него, чтобы увидеть QR-код или штрихкоды

считать коды при помощи сканера или планшета.

При подтверждении личности приложение "Дія" никому не передает ваши персональные данные.

[ + – ] Видеоинструкция: проверка документов в "Дії"

Как поделиться копией паспорта

откройте паспорт в "Дії"

нажмите на него, чтобы появилась обратная сторона с QR-/штрихкодами

предоставьте штрихкод менеджеру для сканирования

после этого вы увидите оповещения о подтверждении запроса, подтвердите его.

"Дія" сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью и передаст в систему того, кто запросил ваши данные.

Важно! Паспорта-книжки образца 1994 года, но не биометрические загранпаспорта, не отражаются в "Дії" и вы не можете делиться их копиями. Но вы можете оформить ID-карту независимо от места регистрации.

[ + – ] Видеоинструкция по созданию цифровой копии документов в "Дії"

Какое ПО необходимо для считывания документов в приложении "Дія"

Обычно современные смартфоны, планшеты и большинство сканеров способны считывать QR-коды и штрихкоды, передавая закодированное значение в информационную систему, к которой они подключены.

В случае интеграции по API партнер должен разработать соответствующее программное обеспечение (или адаптировать уже имеющееся), что посылать отсканированные код на сервер ГП "Дія" для получения результата проверки (валидации).

Если используется валидация с помощью встроенного сканера приложения "Дія", то в этом случае потребуется создание программного обеспечения, но такая валидация может быть менее удобной.

Ответы на самые распространенные вопросы

Нужно загружать документы в приложение "Дія"?

Нет. Они автоматически подтягиваются из реестров.

Где можно воспользоваться цифровым паспортом уже сейчас?

С помощью обновленного приложения "Дія" 2.0 украинцы могут получать доступ к своим цифровых документов в нужных жизненных ситуациях в несколько кликов — при почтовых операциях, при получении административных, финансовых, банковских услуг и т.п.

В частности, с цифровыми паспортами можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках, а также путешествовать по Украине на поезде и самолете. Купить билеты при помощи е-паспорта можно в 10 международных аэропортах страны: "Борисполь", "Киев", "Одесса", "Львов" имени Данила Галицкого, "Харьков", "Запорожье", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Днепропетровск". С приложением уже сотрудничают ПриватБанк, Новая почта, Укрпочта, Цитрус, Монобанк, АТБ, VARUS, Велмарт, Укрзализныця, Альфа-Банк, Lifecell, Vodafone и другие компании.

Ранее мы сообщали о том, что Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным.