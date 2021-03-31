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Керівництво до дії: як користуватися цифровими паспортами у додатку "Дія"

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як користуватися електронним паспортом за допомогою смартфона і додатку Дія
Фото: unsplash.com

Методичка від Мінціфри.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило Фокусу, що з 23 серпня 2021 року, кожна організація зобов'язана буде приймати цифрові паспорти в "Дії". Після того як Верховна Рада прийняла в другому читанні проект закону №4355, який прирівнює цифрові паспорти у додатку "Дія" до їх пластикових або паперових аналогів, цифрові паспорти тепер мають таку ж юридичну силу, як і їх пластикові або паперові аналоги.

Мінціфри розробило покрокову інструкцію для користувачів електронним паспортом у "Дії".

Як перевірити справжність цифрових паспортів за допомогою програми

Документи в додатку вводяться за принципом people-to-people. Тобто кожен може самостійно перевірити справжність цифрового документа. У додатку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача "Дії". Для цього:

  • натисніть на іконку зчитувача у правому верхньому куті
  • наведіть камеру смартфона на QR — паспорт перевіриться автоматично
  • додаток сповістить вас про результат перевірки

Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.

Як підтвердити свою особистість

Якщо у організації, в яку ви звертаєтеся, є сканувальний пристрій, вам необхідно:

  • пред'явити цифровий паспорт з фото у "Дії"
  • натиснути на нього, щоб побачити QR-код або штрих-коди
  • зчитати коди за допомогою сканера або планшета.

При підтвердженні особистості додаток "Дія" нікому не передає ваші персональні дані.

Відеоінструкція: перевірка документів у "Дії"

Як поділитися копією паспорта

  • відкрийте паспорт у "Дії"
  • натисніть на нього, щоб з'явилася зворотна сторона з QR-/штрихкодами
  • надайте штрихкод менеджеру для сканування
  • після цього ви побачите оповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його.
  • "Дія" сформує цифрову копію паспорта з е-підписом і передасть в систему того, хто запросив ваші дані.

Важливо! Паспорти-книжки зразка 1994 року, але не біометричні закордонні паспорти, не відображаються в "Дії" і ви не можете ділитися їх копіями. Але ви можете оформити ID-карту незалежно від місця реєстрації.

Відеоінструкція зі створення цифрової копії документів в "Дії"

Яке ПЗ необхідно для зчитування документів в додатку "Дія"

Зазвичай сучасні смартфони, планшети та більшість сканерів здатні зчитувати QR-коди і штрих-коди, передаючи закодоване значення в інформаційну систему, до якої вони підключені.

  • У випадку інтеграції по API партнер повинен розробити відповідне програмне забезпечення (або адаптувати вже наявне), щоб посилати відсканований код на сервер ДП "Дія" для отримання результату перевірки (валідації).
  • Якщо використовується валідація за допомогою вбудованого сканера додатку "Дія", то у цьому випадку задобиться створення програмного забезпечення, але така валідація може бути менш зручною.

Відповіді на найпоширеніші питання

Потрібно завантажувати документи в додаток "Дія"?

Ні. Вони автоматично підтягуються з реєстрів.

Де можна скористатися цифровим паспортом вже зараз?

За допомогою оновленого додатка "Дія" 2.0 українці можуть отримувати доступ до своїх цифрових документів в потрібних життєвих ситуаціях у кілька кліків — при поштових операціях, при отриманні адміністративних, фінансових, банківських послуг і т.п.

Зокрема, з цифровими паспортами можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати Україно на поїзді і літаку. Купити квитки за допомогою е-паспорта можна у 10 міжнародних аеропортах країни: "Бориспіль", "Київ", "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Харків", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон" і "Дніпропетровськ". З додатком вже співпрацюють ПриватБанк, Нова пошта, Укрпошта, Цитрус, Монобанк, АТБ, VARUS, Велмарт, Укрзалізниця, Альфа-Банк, Lifecell, Vodafone та інші компанії.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до звичайних.