Керівництво до дії: як користуватися цифровими паспортами у додатку "Дія"
Методичка від Мінціфри.
Міністерство цифрової трансформації України повідомило Фокусу, що з 23 серпня 2021 року, кожна організація зобов'язана буде приймати цифрові паспорти в "Дії". Після того як Верховна Рада прийняла в другому читанні проект закону №4355, який прирівнює цифрові паспорти у додатку "Дія" до їх пластикових або паперових аналогів, цифрові паспорти тепер мають таку ж юридичну силу, як і їх пластикові або паперові аналоги.
Мінціфри розробило покрокову інструкцію для користувачів електронним паспортом у "Дії".
Як перевірити справжність цифрових паспортів за допомогою програми
Документи в додатку вводяться за принципом people-to-people. Тобто кожен може самостійно перевірити справжність цифрового документа. У додатку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача "Дії". Для цього:
- натисніть на іконку зчитувача у правому верхньому куті
- наведіть камеру смартфона на QR — паспорт перевіриться автоматично
- додаток сповістить вас про результат перевірки
Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.
Як підтвердити свою особистість
Якщо у організації, в яку ви звертаєтеся, є сканувальний пристрій, вам необхідно:
- пред'явити цифровий паспорт з фото у "Дії"
- натиснути на нього, щоб побачити QR-код або штрих-коди
- зчитати коди за допомогою сканера або планшета.
При підтвердженні особистості додаток "Дія" нікому не передає ваші персональні дані.
Як поділитися копією паспорта
- відкрийте паспорт у "Дії"
- натисніть на нього, щоб з'явилася зворотна сторона з QR-/штрихкодами
- надайте штрихкод менеджеру для сканування
- після цього ви побачите оповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його.
- "Дія" сформує цифрову копію паспорта з е-підписом і передасть в систему того, хто запросив ваші дані.
Важливо! Паспорти-книжки зразка 1994 року, але не біометричні закордонні паспорти, не відображаються в "Дії" і ви не можете ділитися їх копіями. Але ви можете оформити ID-карту незалежно від місця реєстрації.
Яке ПЗ необхідно для зчитування документів в додатку "Дія"
Зазвичай сучасні смартфони, планшети та більшість сканерів здатні зчитувати QR-коди і штрих-коди, передаючи закодоване значення в інформаційну систему, до якої вони підключені.
- У випадку інтеграції по API партнер повинен розробити відповідне програмне забезпечення (або адаптувати вже наявне), щоб посилати відсканований код на сервер ДП "Дія" для отримання результату перевірки (валідації).
- Якщо використовується валідація за допомогою вбудованого сканера додатку "Дія", то у цьому випадку задобиться створення програмного забезпечення, але така валідація може бути менш зручною.
Відповіді на найпоширеніші питання
Потрібно завантажувати документи в додаток "Дія"?
Ні. Вони автоматично підтягуються з реєстрів.
Де можна скористатися цифровим паспортом вже зараз?
За допомогою оновленого додатка "Дія" 2.0 українці можуть отримувати доступ до своїх цифрових документів в потрібних життєвих ситуаціях у кілька кліків — при поштових операціях, при отриманні адміністративних, фінансових, банківських послуг і т.п.
Зокрема, з цифровими паспортами можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати Україно на поїзді і літаку. Купити квитки за допомогою е-паспорта можна у 10 міжнародних аеропортах країни: "Бориспіль", "Київ", "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Харків", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон" і "Дніпропетровськ". З додатком вже співпрацюють ПриватБанк, Нова пошта, Укрпошта, Цитрус, Монобанк, АТБ, VARUS, Велмарт, Укрзалізниця, Альфа-Банк, Lifecell, Vodafone та інші компанії.
Раніше ми повідомляли про те, що Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до звичайних.