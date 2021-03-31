Керівництво до дії: як користуватися цифровими паспортами у додатку "Дія"

Методичка від Мінціфри.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило Фокусу, що з 23 серпня 2021 року, кожна організація зобов'язана буде приймати цифрові паспорти в "Дії". Після того як Верховна Рада прийняла в другому читанні проект закону №4355, який прирівнює цифрові паспорти у додатку "Дія" до їх пластикових або паперових аналогів, цифрові паспорти тепер мають таку ж юридичну силу, як і їх пластикові або паперові аналоги.

Мінціфри розробило покрокову інструкцію для користувачів електронним паспортом у "Дії".

Як перевірити справжність цифрових паспортів за допомогою програми

Документи в додатку вводяться за принципом people-to-people. Тобто кожен може самостійно перевірити справжність цифрового документа. У додатку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача "Дії". Для цього:

натисніть на іконку зчитувача у правому верхньому куті

наведіть камеру смартфона на QR — паспорт перевіриться автоматично

додаток сповістить вас про результат перевірки

Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не згенеруються.

Як підтвердити свою особистість

Якщо у організації, в яку ви звертаєтеся, є сканувальний пристрій, вам необхідно:

пред'явити цифровий паспорт з фото у "Дії"

натиснути на нього, щоб побачити QR-код або штрих-коди

зчитати коди за допомогою сканера або планшета.

При підтвердженні особистості додаток "Дія" нікому не передає ваші персональні дані.

[ + – ] Відеоінструкція: перевірка документів у "Дії"

Як поділитися копією паспорта

відкрийте паспорт у "Дії"

натисніть на нього, щоб з'явилася зворотна сторона з QR-/штрихкодами

надайте штрихкод менеджеру для сканування

після цього ви побачите оповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його.

"Дія" сформує цифрову копію паспорта з е-підписом і передасть в систему того, хто запросив ваші дані.

Важливо! Паспорти-книжки зразка 1994 року, але не біометричні закордонні паспорти, не відображаються в "Дії" і ви не можете ділитися їх копіями. Але ви можете оформити ID-карту незалежно від місця реєстрації.

[ + – ] Відеоінструкція зі створення цифрової копії документів в "Дії"

Яке ПЗ необхідно для зчитування документів в додатку "Дія"

Зазвичай сучасні смартфони, планшети та більшість сканерів здатні зчитувати QR-коди і штрих-коди, передаючи закодоване значення в інформаційну систему, до якої вони підключені.

У випадку інтеграції по API партнер повинен розробити відповідне програмне забезпечення (або адаптувати вже наявне), щоб посилати відсканований код на сервер ДП "Дія" для отримання результату перевірки (валідації).

Якщо використовується валідація за допомогою вбудованого сканера додатку "Дія", то у цьому випадку задобиться створення програмного забезпечення, але така валідація може бути менш зручною.

Відповіді на найпоширеніші питання

Потрібно завантажувати документи в додаток "Дія"?

Ні. Вони автоматично підтягуються з реєстрів.

Де можна скористатися цифровим паспортом вже зараз?

За допомогою оновленого додатка "Дія" 2.0 українці можуть отримувати доступ до своїх цифрових документів в потрібних життєвих ситуаціях у кілька кліків — при поштових операціях, при отриманні адміністративних, фінансових, банківських послуг і т.п.

Зокрема, з цифровими паспортами можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати Україно на поїзді і літаку. Купити квитки за допомогою е-паспорта можна у 10 міжнародних аеропортах країни: "Бориспіль", "Київ", "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Харків", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон" і "Дніпропетровськ". З додатком вже співпрацюють ПриватБанк, Нова пошта, Укрпошта, Цитрус, Монобанк, АТБ, VARUS, Велмарт, Укрзалізниця, Альфа-Банк, Lifecell, Vodafone та інші компанії.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до звичайних.