Восставшие из мертвых: ученые рассказали о странных случаях, когда люди "оживали" после смерти

Феномен получил название "синдром Лазаря" в честь библейского персонажа, которого после смерти воскресил Иисус Христос.

Время от времени в новостях появляются истории о несчастном человеке, похороненном или запечатанном в морге, который смог вернуться к жизни, пишет IFLS.

Подобные истории часто окутаны неподтвержденными фактами и сомнительными источниками, но идея о возвращении к жизни после очевидной смерти не обязательно связана с небылицами и городскими легендами.

Существуют десятки тематических исследований, в которых люди "оживали" после кажущейся смерти. Этот феномен получил название "синдром Лазаря" в соответствии с описанным в Новом Завете воскрешением библейского персонажа Лазаря, который был воскрешен Иисусом Христом через четыре дня после смерти.

Также известный как ауторесусцитация, синдром относится к событию, когда у человека происходит остановка сердца, но оно самопроизвольно перезапускается, а кровообращение возобновляется после того, как попытки вернуть человека к жизни прекратились.

Исследование, проведенное в 2020 году, проанализировало всю известную медицинскую литературу об этом любопытном явлении и сумело найти 65 пациентов, которые испытали ауторесусцитацию в период с 1982 по 2018 год. Восемнадцати из этих людей (28%) удалось полностью восстановиться после столкновения со смертью.

В одном отчете за 2001 год рассказывается история 66-летнего мужчины, у которого произошла остановка сердца из-за подозрений на протекающую аневризму брюшной аорты, то есть из основного кровеносного сосуда, идущего вниз по его брюшной полости, происходило протекание.

После того как пациента срочно доставили в больницу, врачи пытались реанимировать его в течение 17 минут. Они испробовали все свои обычные приемы, включая компрессию грудной клетки и дефибрилляцию, но в конце концов его объявили мертвым.

Мониторы и аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были отключены, однако хирург остался в комнате с пациентом, используя возможность в качестве примера для обучения группы студентов-медиков. Удивительно, но через десять минут хирург нащупал у мужчины пульс. После принятия необходимых мер сердцебиение пациента полностью возобновилось, аневризма была вылечена, и он полностью выздоровел.

Идея "синдрома Лазаря" поднимает некоторые фундаментальные вопросы об определениях смерти. Согласно законодательству США, смерть определяется следующим образом: "Человек, у которого наблюдается либо (1) необратимое прекращение функций кровообращения и дыхания, либо (2) необратимое прекращение всех функций всего мозга, включая мозговой ствол, — считается мертвым.

Обычно это довольно надежный метод определения смерти, однако необратимая остановка сердца не всегда предельно ясна. Иногда кажется, что человек становится мертвым, но потом неожиданно возвращается к жизни.

Ранее в этом году исследование показало, что смерть может быть не обязательно мгновенным моментом с "выключением света", а сравнительно медленным и "блуждающим" процессом.

Ученые внимательно наблюдали за жизненно важными показателями более 600 тяжелобольных пациентов, когда их отключали от системы жизнеобеспечения, и выяснили, что сердце часто может останавливаться и перезапускаться по несколько раз в процессе умирания, прежде чем полностью остановится навсегда.