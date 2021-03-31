Повсталі з мертвих: учені розповіли про дивні випадки, коли люди "оживали" після смерті

Феномен отримав назву "синдром Лазаря" на честь біблійного персонажа, якого після смерті воскресив Ісус Христос.

Час від часу в новинах зʼявляються історії про нещасну людину, поховану або запечатану в морзі, яка змогла повернутися до життя, пише IFLS.

Подібні історії часто оповиті непідтвердженими фактами і сумнівними джерелами, але ідея про повернення до життя після очевидної смерті не обовʼязково повʼязана з небилицями і міськими легендами.

Існують десятки тематичних досліджень, у яких люди "оживали" після умовної смерті. Цей феномен отримав назву "синдром Лазаря" відповідно до описаного в Новому Завіті воскресіння біблійного персонажа Лазаря, якого воскресив Ісус Христос через чотири дні після смерті.

Також відомий як ауторесусцитація, синдром відноситься до події, коли в людини відбувається зупинка серця, але воно мимоволі перезавантажується, а кровообіг відновлюється після того, як спроби повернути людину до життя припинилися.

Дослідження, проведене у 2020 році, проаналізувало всю відому медичну літературу про це цікаве явище і зуміло знайти 65 пацієнтів, які зазнали ауторесусцитації в період з 1982 по 2018 рік. Вісімнадцяти з цих людей (28%) вдалося повністю відновитися після зіткнення зі смертю.

В одному звіті за 2001 рік розповідається історія 66-річного чоловіка, у якого сталася зупинка серця через підозру на аневризму черевної аорти, тобто з основної кровоносної судини, що йде вниз по його черевній порожнині, відбувалося протікання.

Після того, як пацієнта терміново доставили в лікарню, лікарі намагалися реанімувати його протягом 17 хвилин. Вони випробували всі свої звичайні прийоми, включаючи компресію грудної клітини і дефібриляцію, але зрештою його оголосили мертвим.

Монітори та апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ) були відключені, однак хірург залишився в кімнаті з пацієнтом, використовуючи можливість як приклад для навчання групи студентів-медиків. Дивно, але через десять хвилин хірург намацав у чоловіка пульс. Після вжиття необхідних заходів серцебиття пацієнта повністю відновилося, аневризма була вилікувана, і він повністю видужав.

Ідея "синдрому Лазаря" порушує деякі фундаментальні питання про визначення смерті. Згідно із законодавством США, смерть визначається таким чином : "Людина, у якої спостерігається або (1) необоротне припинення функцій кровообігу і дихання, або (2) необоротне припинення всіх функцій всього мозку, включаючи мозковий стовбур, — вважається мертвою.

Зазвичай, це досить надійний метод визначення смерті, проте необоротна зупинка серця не завжди гранично зрозуміла. Іноді здається, що людина стає мертвою, але потім несподівано повертається до життя.

Раніше в цьому році дослідження показало, що смерть може бути не обовʼязково миттєвим моментом з "вимиканням світла", а порівняно повільним і "блукаючим" процесом.

Учені уважно спостерігали за життєво важливими показниками понад 600 тяжкохворих пацієнтів, коли їх відключали від системи життєзабезпечення, і зʼясували, що серце часто може зупинятися і перезапускатися по кілька разів на процесі вмирання, перш ніж повністю зупиниться назавжди.