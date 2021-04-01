Технологии NASA за $50: появился новый гаджет на основе "космических разработок" (видео)

Суть VentiFresh в том, чтобы убивать неприятные запахи. И делает он это таким же образом, как и система, установленная на МКС.

Устройство под названием VentiFresh способно избавить пользователей от неприятных запахов, которые могут распространяться в помещениях. Пока гаджет доступен для покупки только на территории США и продается он по цене $44,99.

Об этом сообщает издание mashable.com.

VentiFresh подойдет тем людям, которые не любят использовать аромадиффузоры, ароматические свечи или освежители воздуха. Особенно это касается аллергиков и людей, восприимчивых к запахам.

Компактное портативное устройство, профинансированное при помощи краундфандинговой платформы Indiegogo на сумму более $100 тыс. (более 300% от запланированного бюджета), сможет легко удалить запахи. Гаджет оснащен гелевой подушечкой, расположенной на дне, которая позволяет прикрепить его к любой поверхности. А благодаря маленькому размеру (диаметр — 6 см), устройство может поместиться практически в любом месте. Разработчики рекомендуют использовать VentiFresh, например, возле кошачьего туалета, в ванной или там, где вы храните обувь.

[ + – ] Демонстрация работы VentiFresh

Возможно, самое крутое в VentiFresh — это то, что он был вдохновлен NASA. Речь идет о технологии фотокатализа, которую ученые NASA разработали для использования на Международной космической станции. Фотокатализ — это метод ускорения химической реакции за счет взаимодействия специального вещества (фотокатализатора) с падающим светом. При поглощении света фотокатализаторы способствуют окислению органических веществ, что способствует очистке воды или воздуха.

Работает устройство просто: нужно подключить его к питанию при помощи кабеля micro-USB, и он автоматически перейдет в режим ожидания. Затем нажмите на кнопку: вы активируете устройство и оно приступит к нейтрализации запахов. На выбор есть два режима: турбо и тихий.

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