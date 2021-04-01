Технології NASA за $ 50: з'явився новий гаджет на основі "космічних розробок" (відео)

Суть VentiFresh в тому, щоб вбивати неприємні запахи. І робить він це таким само, як і система, встановлена на МКС.

Пристрій під назвою VentiFresh здатний позбавити користувачів від неприємних запахів, які можуть поширюватися у приміщеннях. Поки гаджет доступний для покупки тільки на території США і продається він за ціною $ 44,99.

Про це повідомляє видання mashable.com.

VentiFresh підійде тим людям, які не люблять використовувати аромадифузори, ароматичні свічки або освіжувачі повітря. Особливо це стосується алергіків та людей, сприйнятливих до запахів.

Компактний, портативний пристрій, профінансований за допомогою краундфандингової платформи Indiegogo на суму понад $ 100 тис. (понад 300% від запланованого бюджету), зможе легко видалити запахи. Гаджет оснащений гелевою подушечкою, розташованою на дні, яка дозволяє прикріпити його до будь-якої поверхні. А завдяки маленькому розміру (діаметр — 6 см), пристрій може поміститися практично в будь-якому місці. Розробники рекомендують використовувати VentiFresh, наприклад, біля котячого туалету, у ванній або там, де ви зберігаєте взуття.

[ + – ] Демонстрація роботи VentiFresh

Можливо, найкрутіше у VentiFresh — це те, що він був натхненний NASA. Йдеться про технологію фотокаталізу, яку вчені NASA розробили для використання на Міжнародній космічній станції. Фотокаталіз — це метод прискорення хімічної реакції за рахунок взаємодії спеціальної речовини (фотокаталізатора) з падаючим світлом. При поглинанні світла фотокаталізатори сприяють окисленню органічних речовин, що сприяє очищенню води або повітря.

Працює пристрій просто: потрібно підключити його до живлення за допомогою кабелю micro-USB, і він автоматично перейде в режим очікування. Потім натисніть на кнопку: ви активуєте пристрій і він приступить до нейтралізації запахів. На вибір є два режими: турбо і тихий.

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