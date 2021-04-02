Ученые допускают, что на краю Солнечной системы находится черная дыра

По словам ученых, на краю вселенной некий объект оказывает влияние на орбиты космических тел. Им, по мнению исследователей, может быть крошечная черная дыра.

Ученые из Даремского университета в Великобритании подозревают, что вместо "девятой планеты", которую в последнее время пытаются обнаружить исследователи, края Солнечной системы в действительности может "бороздить" черная дыра небольших размеров. Об этом пишет журнал NewScientist.

Изначально к поискам вероятной "девятой планеты" ученых подтолкнул источник сильной гравитации за пределами орбиты Плутона. по их расчетам, речь должна идти о планете, масса которой превышает массу Земли в несколько раз. О присутствии там объекта говорит то, что какая-то гравитация выровняла орбиты небольших ледяных тел, который находятся на краю звездной системы.

Однако ученые не понимают, каким образом достаточно большая планета могла образоваться на столь большом расстоянии от Солнца.

"Все, что мы знаем, это то, что существует объект определенной массы. Наши наблюдения не могут сказать нам, что это за объект", — говорит Якуб Шольц, теоретик из Даремского университета.

Он, однако, отмечает, что это может быть не планета, а первичная черная дыра, которая образовалась в момент начального расширения Вселенной при Большом взрыве.

В свою очередь, журнал Live Science называет странным тот факт, что спустя почти пять лет поисков "девятой планеты" учеными найти ее так и не удалось.

Потому исследователи всерьез рассматривают гипотезу, согласно которой именно первичная черная дыра небольших размеров оказывает гравитационное влияние на объекты, которые находятся на краю нашей звездной системы.

Черные дыры размером с планету очень интересны астрономам. Однако все известные на сегодняшний день черные дыры во Вселенной возникли из-за гибели массивных звезд. Что касается первичных черных дыр небольшого размера, то они, по мнению исследователей, могли образоваться в экстремальных условиях ранней Вселенной.

Если им удастся каким-то образом подтвердить, что вокруг Солнца вращается небольшая черная дыра, это может дать интригующий взгляд на одну из величайших загадок космологии.

Издание пишет, что если местоположение объекта будет определено и он действительно окажется черной дырой, то туда в теории даже смогут отправить миссию, которая подлетела бы к горизонту событий и начала бы вращение вокруг дыры.

Ранее ученые сообщили, что темная материя может состоять из огромных скоплений черных дыр, созданных в самом начале Вселенной.

Также исследователи обнаружили черную дыру, странствующую по галактике на сверхскоростях.