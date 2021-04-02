Вчені припускають, що на краю Сонячної системи знаходиться чорна діра

За словами вчених, на краю всесвіту якийсь об'єкт впливає на орбіти космічних тіл. Ним, на думку дослідників, може бути крихітна чорна діра.

Вчені з Даремського університету у Великобританії підозрюють, що замість "дев'ятої планети", яку останнім часом намагаються знайти дослідники, краї Сонячної системи насправді може "бороздити" чорна діра невеликих розмірів. Про це пише журнал NewScientist.

Спочатку до пошуків ймовірної "дев'ятої планети" вчених підштовхнуло джерело сильної гравітації за межами орбіти Плутона. За їхніми розрахунками, повинно йтися про планету, маса якої перевищує масу Землі в кілька разів. Про присутність там об'єкта говорить те, що якась гравітація вирівняла орбіти невеликих крижаних тіл, які знаходяться на краю зоряної системи.

Однак вчені не розуміють, яким чином досить велика планета могла утворитися на такій великій відстані від Сонця.

"Все, що ми знаємо, це те, що існує об'єкт певної маси. Наші спостереження не можуть сказати нам, що це за об'єкт", — говорить Якуб Шольц, теоретик із Даремського університету.

Він, однак, зазначає, що це може бути не планета, а первинна чорна діра, яка утворилася в момент початкового розширення Всесвіту підд час Великого вибуху.

Зі свого боку, журнал Live Science називає дивним той факт, що через майже п'ять років пошуків "дев'ятої планети" вченим знайти її так і не вдалося.

Тому дослідники всерйоз розглядають гіпотезу, згідно з якою саме первинна чорна діра невеликих розмірів надає гравітаційний вплив на об'єкти, які знаходяться на краю нашої зоряної системи.

Чорні діри розміром із планету дуже цікаві астрономам. Однак всі відомі на сьогоднішній день чорні діри у Всесвіті виникли через загибель масивних зірок. Що стосується первинних чорних дір невеликого розміру, то вони, на думку дослідників, могли утворитися в екстремальних умовах раннього Всесвіту.

Якщо їм вдасться якимось чином підтвердити, що навколо Сонця обертається невелика чорна діра, це може дати гостроцікавий погляд на одну з найбільших загадок космології.

Видання пише, що якщо місце розташування об'єкта буде визначене і він дійсно виявиться чорною дірою, то туди в теорії навіть зможуть відправити місію, яка підлетіла б до горизонту подій і почала б обертання навколо діри.

Раніше вчені повідомили, що темна матерія може складатися з величезних скупчень чорних дір, створених аж на початку Всесвіту.

Також дослідники знайшли чорну діру, яка мандрувала галактикою на шалених швидкостях.