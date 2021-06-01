Alienware презентовала самый тонкий игровой ноутбук в мире

Толщина корпуса новинки составляет 15,9 мм.

Alienware представила флагманскую модель игрового ноутбука — X15. Он имеет корпус толщиной всего 15,9 мм, что делает его одним из самых тонких игровых ноутов в мире.

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Об этом сообщает издание theverge.com.

Несмотря на столь тонкую конструкцию, X15 послужит хорошей машиной для геймеров. Рассмотрим технические характеристики обеих модификаций — базовой и прокачанной. Итак, база состоит из:

процессора Intel Core i7-11800H 11-го поколения (восемь ядер и повышенная тактовая частота до 4,6 ГГц),

16 ГБ ОЗУ с тактовой частотой 3200 МГц (не обновляется из-за ограничений),

сетевое хранилище NVMe на 256 ГБ , с двумя слотами, поддерживающими твердотельные накопители M.2 2230 или 228 (может быть обновлено)

графический процессор Nvidia RTX 3060 (максимальная мощность графики 90 Вт, базовая тактовая частота 1050 МГц и повышенная тактовая частота 1402 МГц).

В стандартную комплектацию ноутбуков для гейминга также входит 15,6-дюймовый дисплей FHD с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс и яркостью до 300 нит со 100-процентной поддержкой цветовой гаммы sRGB.

X15 будет стоить 1999 долларов США за базовую модификацию. Однако производитель не сообщил, какой будет цена, если пользователь захочет получить прокачанную модификацию, но известно, что она предусматривает:

процессор Intel Core i9-11900H (до Intel Core i9-11900H),

SSD-накопитель NVMe M.2 емкостью 2 ТБ (с поддержкой до 4 ТБ посредством RAID 0),

32 ГБ оперативной памяти.

В довершение всего вы можете установить видеокарту RTX 3080 (версия 8 ГБ, с максимальной мощностью графики 110 Вт, базовой тактовой частотой 930 МГц и повышенной тактовой частотой 1365 МГц). Дисплей можно модернизировать до панели QHD G-Sync на 400 нит с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 2 мс и 99-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3. X15 имеет батарею на 87 Вт и адаптер на 240 Вт.

Игровые ноутбуки уже поступил в продажу на территории Северной Америки.

Ранее мы сообщали о том, что компании Dell и HP сделали неутешительный прогноз, полагая, что нехватка микросхем ударит по поставкам ПК, планшетов и ноутбуков в этом году.