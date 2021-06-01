Alienware презентувала найтонший ігровий ноутбук у світі

Товщина корпусу новинки складає 15,9 мм.

Alienware представила флагманську модель ігрового ноутбука — X15. Він має корпус товщиною всього 15,9 мм, що робить його одним із найтонших ігрових ноутів у світі.

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Про це повідомляє видання theverge.com.

Незважаючи на таку тонку конструкцію, X15 слугує хорошою машиною для геймерів. Розглянемо технічні характеристики обох модифікацій — базової і прокачаної. Отже, база складається з:

процесора Intel Core i7-11800H 11-го покоління (вісім ядер і підвищена тактова частота до 4,6 ГГц),

16 ГБ ОЗП з тактовою частотою 3 200 МГц (не оновлюється через обмеження),

мережеве сховище NVMe на 256 ГБ, з двома слотами, що підтримують твердотільні накопичувачі M.2 2230 або 228 (може бути оновлено)

графічний процесор Nvidia RTX 3060 (максимальна потужність графіки 90 Вт, базова тактова частота 1 050 МГц і підвищена тактова частота 1 402 МГц).

У стандартну комплектацію ноутбуків для геймінгу також входить 15,6-дюймовий дисплей FHD з частотою оновлення 165 Гц, час відгуку 3 мс і яскравістю до 300 ніт зі 100-відсотковою підтримкою колірної гами sRGB.

X15 коштуватиме 1 999 доларів США за базову модифікацію. Однак виробник не повідомив, якою буде ціна, якщо користувач захоче отримати прокачану модифікацію, але відомо, що вона передбачає:

процесор Intel Core i9-11900H (до Intel Core i9-11900H),

SSD-накопичувач NVMe M.2 ємністю 2 ТБ (з підтримкою до 4 ТБ за допомогою RAID 0),

32 ГБ оперативної пам'яті.

На додачу до всього ви можете встановити відеокарту RTX 3080 (версія 8 ГБ, з максимальною потужністю графіки 110 Вт, базовою тактовою частотою 930 МГц і підвищеною тактовою частотою 1 365 МГц). Дисплей можна модернізувати до панелі QHD G-Sync на 400 ніт із частотою оновлення 240 Гц, час відгуку 2 мс і 99-відсотковим охопленням колірної гами DCI-P3. X15 має батарею на 87 Вт та адаптер на 240 Вт.

Ігрові ноутбуки вже надійшли у продаж на території Північної Америки.

Раніше ми повідомляли про те, що компанії Dell і HP зробили невтішний прогноз, вважаючи, що нестача мікросхем вдарить по поставках ПК, планшетів і ноутбуків цьогоріч.