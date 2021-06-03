Антивирус Norton 360 предлагает пользователям майнить криптовалюту

Обычно антивирусы не позволяют запускать программы для майнинга, и пользователи их отключают. Теперь майнеры получили продукт категории "два в одном".

Разработчик программ для информационной безопасности, компания NortonLifeLock, сообщила о запуске с 3 июня сервиса Norton Crypto. Он позволит "легко и безопасно" добывать криптовалюту Ethereum с помощью антивирусной платформы Norton 360.

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"С Norton Crypto мы дополним нашу платформу кибербезопасности, чтобы защитить цифровую жизнь клиентов", – заявил Винсент Пилетт, генеральный директор NortonLifeLock.

Он добавил, что поскольку криптоэкономика "становится все более важной частью жизни наших клиентов, мы хотим дать им возможность майнить криптовалюту с помощью Norton, бренда, которому они доверяют".

Обычно антивирусные программы определяют ПО для майнинга как небезопасное и не позволяют запускать его. Поэтому майнерам приходилось отключать антивирусную защиту, открывая тем самым свои компьютеры для проникновения вредоносных программ.

Когда Norton Crypto запущена, программное обеспечение будет использовать центральный процессор системы для майнинга Ethereum. Затем цифровые монеты будут перемещены в облачный кошелек Norton Wallet. Механизмы работы Norton Crypto в полной мере не раскрываются. Вероятно, пользователи антивируса будут автоматически объединяться в группы для совместного майнинга.

Представитель Norton сообщил изданию The Verge, что будет кнопка, которая позволит пользователям "переводить деньги в Coinbase".

А CNN в компании сказали, что кроме Ethereum, рассматривается возможность позже разрешить добывать и другие "уважаемые криптовалюты".

NortonLifeLock, скорее всего, будет взимать небольшую комиссию за всю добытую криптовалюту. Это станет для нее дополнительным заработком.

Пока Norton Crypto будет доступна только небольшой группе клиентов, но компания сообщила, что надеется распространить ее на всех 13 млн пользователей Norton 360 в ближайшие месяцы.

Напомним, многие криптовалютчики обеспокоены масштабами углеродного следа, оставляемого майнингом, — и инвесторы, и холдеры, и майнеры. Вокруг проблемы возникла серьезная дискуссия, результатом которой стало несколько вариантов ее решения. Но особое внимание привлекли два метода: один авторства Илона Маска, второй — Виталика Бутерина. Фокус подробно рассказывал о том, что они предлагают.

Ethereum Foundation в своем официальном блоге заявила, что намерена перевести протокол блокчейна от майнинга к стекингу. Именно это поможет сделать Ethereum менее затратным в плане расходов на электроэнергию.