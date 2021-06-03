Антивірус Norton 360 пропонує користувачам майнити криптовалюту

Зазвичай антивіруси не дозволяють запускати програми для майнінгу, і користувачі їх відключають. Тепер майнери отримали продукт категорії "два в одному".

Розробник програм для інформаційної безпеки, компанія NortonLifeLock, повідомила про запуск із 3 червня сервісу Norton Crypto. Він дозволить "легко та безпечно" добувати криптовалюту Ethereum за допомогою антивірусної платформи Norton 360.

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"З Norton Crypto ми доповнимо нашу платформу кібербезпеки, щоб захистити цифрове життя клієнтів", — заявив Вінсент Пілетт, генеральний директор NortonLifeLock.

Він додав, що оскільки криптоекономіка "стає все більш важливою частиною життя наших клієнтів, ми хочемо дати їм можливість майнити криптовалюту за допомогою Norton, бренду, якому вони довіряють".

Зазвичай антивірусні програми визначають ПЗ для майнінгу як небезпечне і не дозволяють запускати його. Тому майнерам доводилося відключати антивірусний захист, відкриваючи тим самим свої комп'ютери для проникнення шкідливих програм.

Коли Norton Crypto запущена, програмне забезпечення використовуватиме центральний процесор системи для майнінгу Ethereum. Потім цифрові монети будуть переміщені в хмарний гаманець Norton Wallet. Механізми роботи Norton Crypto в повній мірі не розкриваються. Ймовірно, користувачі антивірусу будуть автоматично об'єднуватися в групи для спільного майнінгу.

Представник Norton повідомив виданню The Verge, що буде кнопка, яка дозволить користувачам "переказувати гроші в Coinbase".

А CNN у компанії сказали, що крім Ethereum, розглядається можливість пізніше дозволити добувати й інші "поважні криптовалюти".

NortonLifeLock, швидше за все, стягуватиме невелику комісію за всю добуту криптовалюту. Це стане для неї додатковим заробітком.

Поки Norton Crypto буде доступна тільки невеликій групі клієнтів, але компанія повідомила, що сподівається поширити її на всіх 13 млн користувачів Norton 360 у найближчі місяці.

Нагадаємо, багато криптодобувачів стурбовані масштабами вуглецевого сліду, що залишається майнінгом, — й інвестори, і холдери, і майнери. Навколо проблеми виникла серйозна дискусія, результатом якої стало кілька варіантів її вирішення. Але особливу увагу привернули два методи: один авторства Ілона Маска, другий — Віталіка Бутеріна. Фокус докладно розповідав про те, що вони пропонують.

Ethereum Foundation у своєму офіційному блозі заявила, що має намір перевести протокол блокчейна від майнінгу до стекінгу. Саме це допоможе зробити Ethereum менш витратним у плані витрат на електроенергію.