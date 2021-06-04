Таинственный магнетар. Астрономы обнаружили новую нейтронную звезду с невероятно сильным магнитным полем

Новое открытие может увеличить общее количество подтвержденных магнетаров до 25.

3 июня короткая вспышка рентгеновского излучения вблизи галактической плоскости привлекла внимание телескопа Swift Burst Alert (BAT). Последующие наблюдения и анализ, подтвердили, что излучение возможно было выпущено ранее неизвестным магнетаром, теперь названным Swift J1555.2-5402, сообщает Science Alert

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В последнее время магнетары стали чем-то вроде космической знаменитости. Это очень редкий тип нейтронных звезд, которые представляют собой сжатые ядра звезд, которые вначале имели массу от 8 до 30 масс Солнца.

Когда эти звезды превращаются в сверхновые и исчезает их внешний материал, их ядра сжимаются, образуя одни из самых плотных объектов во Вселенной, примерно вдвое большей массы Солнца, упакованные в сферу диаметром всего 20 километров.

У магнетаров очень мощное магнитное поле, примерно в 1000 раз мощнее, чем у обычной нейтронной звезды, и в квадриллион раз сильнее, чем у Земли.

На сегодняшний день подтверждено всего 24 магнетара, и Swift J1555.2-5402, возможно, станет 25 после проведения окончательных исследований.

Swift J1555.2-5402 обнаружил свое присутствие вспышкой рентгеновского излучения. Затем были проведены последующие наблюдения с использованием телескопа NASA Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) и Swiftʼs X-ray Telescope, оба находятся на околоземной орбите.

Swift идентифицировал новый источник рентгеновского излучения, а NICER обнаружил ясные пульсации, характерные для магнетара.

Ученые говорят, что полный анализ данных еще не завершен, но с каждым новым открытым магнетаром, становится легче понять их природу.

Напоминаем, что астрономы нашли в нашей галактике неизвестное звездное скопление.