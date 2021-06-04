Таємничий магнетар. Астрономи знайшли нову нейтронну зірку з неймовірно сильним магнітним полем

Нове відкриття може збільшити загальну кількість підтверджених магнетарів до 25.

3 червня короткий спалах рентгенівського випромінювання поблизу галактичної площини привернув увагу телескопа Swift Burst Alert (BAT). Подальші спостереження та аналіз, підтвердили, що випромінювання можливо було випущене раніше невідомим магнетаром, тепер названим Swift J1555.2-5402, повідомляє Sciencealert.

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Останнім часом магнетари стали чимось на зразок космічної знаменитості. Це дуже рідкісний тип нейтронних зірок, які являють собою стислі ядра зірок, які спочатку мали масу від 8 до 30 мас Сонця.

Коли ці зірки перетворюються на наднові й зникає їх зовнішній матеріал, їхні ядра стискаються, утворюючи одні з найбільш щільних об'єктів у Всесвіті, приблизно вдвічі більші за масу Сонця, упаковані в сферу діаметром всього 20 кілометрів.

У магнетарів дуже потужне магнітне поле, приблизно в 1 000 разів могутніше, ніж у звичайної нейтронної зірки, і в квадрильйон разів сильніше, ніж у Землі.

На сьогоднішній день підтверджені лише 24 магнетари, і Swift J1555.2-5402, можливо, стане 25 після проведення остаточних досліджень.

Swift J1555.2-5402 зафіксував свою присутність спалахом рентгенівського випромінювання. Потім були проведені наступні спостереження з використанням телескопа NASA Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) і Swift's X-ray Telescope, обидва знаходяться на навколоземній орбіті.

Swift ідентифікував нове джерело рентгенівського випромінювання, а NICER зафіксував чіткі пульсації, характерні для магнетара.

Вчені говорять, що повний аналіз даних ще не завершений, але з кожним новим відкритим магнетаром, набагато легше зрозуміти їхню природу.

Нагадуємо, що астрономи знайшли в нашій галактиці невідоме зоряне скупчення.