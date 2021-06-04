Новый iPad Pro получит стеклянную заднюю панель и беспроводную зарядку, - Bloomberg

СМИ сообщают, что обновленный iPad Pro планируют выпустить в 2022 году, а новый iPad mini может поступить в продажу уже в конце этого года.

Стремясь сохранить динамику роста продаж компания Apple работает над первым за шесть лет редизайном iPad mini и новым iPad Pro со стеклянной крышкой и беспроводной зарядкой.

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Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на проинформированных источников.

По словам источников, в новом iPad Pro намерены отказаться от алюминиевого корпуса в пользу стеклянной задней крышки, в том числе, для того, чтобы в устройство можно было добавить беспроводную зарядку. Благодаря новой задней панели планшеты от Apple будут больше напоминать iPhone, для последних моделей которых компания не использует металлические крышки уже несколько лет.

Впрочем, разработка обновленной версии iPad Pro находится на раннем этапе, и планы разработчиков еще могут измениться.

Новый iPad mini же, по словам информаторов Bloomberg, будет иметь более узкие границы экрана. Также тестировалось удаление с устройства кнопки "Домой".

Собеседники журналистов утверждают, что новый iPad mini могут выпустить уже в конце этого года, а iPad Pro планируют запустить в продажу в 2022 году.

Отмечается, что за последний год планшеты iPad превратились в ключевую часть портфолио Apple. Произошло это из-за того, что во время пандемии людям приходилось искать новые возможности для работы, учебы и развлечений. В частности, продажи iPad возросли на 43% за последние шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Напомним, ранее Фокус разбирался какие устройства может показать компания Apple во время всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая откроется уже 7 июня.