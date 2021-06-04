Новий iPad Pro отримає скляну задню панель і бездротову зарядку, — Bloomberg

ЗМІ повідомляють, що оновлений iPad Pro планують випустити у 2022 році, а новий iPad mini може надійти в продаж вже наприкінці цього року.

Прагнучи зберегти динаміку зростання продажів компанія Apple працює над першим за шість років редизайном iPad mini та новим iPad Pro зі скляною кришкою і бездротовою зарядкою.

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Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, у новому iPad Pro мають намір відмовитися від алюмінієвого корпусу на користь скляної задньої кришки, зокрема, для того, щоб у пристрій можна було додати бездротову зарядку. Завдяки новій задній панелі планшети від Apple більше нагадуватимуть iPhone, для останніх моделей яких компанія не використовує металеві кришки вже кілька років.

Утім, розробка оновленої версії iPad Pro знаходиться на ранньому етапі, і плани розробників ще можуть змінитися.

Новий iPad mini ж, за словами інформаторів Bloomberg, матиме більш вузькі межі екрану. Також пройшло перевірку видалення з пристрою кнопки "Додому".

Співрозмовники журналістів стверджують, що новий iPad mini можуть випустити вже наприкінці цього року, а iPad Pro планують запустити в продаж у 2022 році.

Зазначається, що за останній рік планшети iPad перетворилися на ключову частину портфоліо Apple. Сталося це через те, що під час пандемії людям доводилося шукати нові можливості для роботи, навчання і розваг. Зокрема, продажі iPad зросли на 43% за останні шість місяців 2020 року порівняно з аналогічним періодом у 2019 році.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався які пристрої може показати компанія Apple під час всесвітньої конференції розробників (WWDC), яка відкриється вже 7 червня.