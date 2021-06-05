"Быстрее в шесть раз": в Великобритании придумали инновационные пиcсуары для женщин

Конструкция занимает мало места и оставляет руки свободными, хотя поначалу может показаться весьма странной для использования.

В Великобритании две выпускницы Бристольского университета придумали писсуар, который позволит женщинам намного быстрее пользоваться туалетом. О такой инновационной разработке они рассказали BBC.

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Эмбер Пробин и Хейзел МакШейн обратили внимание на проблему огромных очередей в женские туалеты во время фестивалей и других мероприятий на свежем воздухе, которые часто посещали летом. Они разработали особый писсуар под названием "пьедестал", он имеет форму лодочки, уменьшающую всплески, а также небольшой выступ для одежды спереди. Такая сантехника занимает столько же места, сколько и обычный мужской писсуар, а также оставляет руки свободными. Прототип уже тестируют в Bristol Comedy Garden.

[ + – ] Дизайн общественного туалета с новыми писсуарами Фото: BBC

По словам создателей, конструкция таких туалетов остается полуприватной — посторонние не смогут увидеть ничего ниже пояса. Они придумали дизайн, опросив две тысячи женщин из фокус-группы и в пабах Бристоля об их проблемах с очередями в "дамскую комнату". Как отметила Хейзел Пробин, получившая диплом антрополога, людям придется несколько изменить привычки, но в итоге процесс в уличных туалетах должен ускориться примерно в шесть раз, и больше не придется выбирать между едой и походом в санузел.

"В начале дня вы можете посмотреть на писсуар этой женщины и подумать: "Я не уверен в этом», но после нескольких напитков и ожидания в очереди более 15 минут — этот вариант внезапно становится намного привлекательнее", — утверждает автор инновационного проекта.

"Умный" туалет научили определять заболевания желудочно-кишечного тракта при помощи искусственного интеллекта. Установленная в канализационной трубе камера снимает фекалии, а специальная программа анализирует изображения на предмет тревожных симптомов. Пользователю необходимо лишь опорожниться и смыть за собой.

В Украине объявили конкурс на лучший туалет в учебном заведении. В Харьковской и Сумской областях государственные администрации предложили участникам прислать несколько фотографий туалетных комнат, а за которые могут получить сертификаты качества.