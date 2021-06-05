"Швидше в шість разів": у Великобританії придумали інноваційні піcсуари для жінок

Конструкція займає мало місця і залишає руки вільними, хоча спочатку може здатися досить дивною для використання.

У Великобританії дві випускниці Брістольського університету придумали пісуар, який дозволить жінкам набагато швидше користуватися туалетом. Про таку інноваційну розробку вони розповіли BBC.

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Ембер Пробін і Хейзел МакШейн звернули увагу на проблему величезних черг в жіночі туалети під час фестивалів та інших заходів на свіжому повітрі, які часто відвідували влітку. Вони розробили особливий пісуар під назвою "п'єдестал", він має форму човника, що зменшує сплески, а також невеликий виступ для одягу спереду. Така сантехніка займає стільки ж місця, скільки і звичайний чоловічий пісуар, до того ж залишає руки вільними. Прототип вже тестують в Bristol Comedy Garden.

[ + – ] Дизайн громадського туалету з новими пісуарами Фото: trump-elections

За словами творців, конструкція таких туалетів залишається полупріватной — сторонні не зможуть побачити нічого нижче пояса. Вони придумали дизайн, опитавши дві тисячі жінок з фокус-групи і в пабах Брістоля про їхні проблеми з чергами в "дамську кімнату". Як зазначила Хейзел Пробін, що отримала диплом антрополога, людям доведеться дещо змінити звички, але в підсумку процес у вуличних туалетах повинен прискоритися приблизно в шість разів, і більше не доведеться вибирати між їжею і походом в санвузол.

"На початку дня ви можете подивитися на пісуар цієї жінки і подумати: "Я не впевнений в цьому", але після декількох напоїв і очікування в черзі понад 15 хвилин — цей варіант раптово стає набагато привабливішим", — стверджує автор інноваційного проекту.

"Розумний" туалет навчили визначати захворювання шлунково-кишкового тракту за допомогою штучного інтелекту. Встановлена в каналізаційній трубі камера фотографує фекалії, а спеціальна програма аналізує зображення на предмет тривожних симптомів. Користувачеві необхідно лише випорожнитися і змити за собою.

В Україні оголосили конкурс на кращий туалет в навчальному закладі. У Харківській і Сумській областях державні адміністрації запропонували учасникам надіслати кілька фотографій туалетних кімнат, а за які можуть отримати сертифікати якості.