Apple разрешит пользователям видеть, какие личные данные собирают приложения, - Bloomberg

По данным журналистов, на конференции компания представит новые меры защиты конфиденциальности для ограничения сбора данных.

7 июня состоится виртуальная конференция Apple, в ходе которой компания представит основные обновления программного обеспечения для iPhone и iPad.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В ходе онлайн-мероприятия Apple покажет инструменты, которые разработчики могут использовать для создания приложений, и обсудит новые меры защиты конфиденциальности для ограничения сбора данных, а также функции отслеживания работоспособности, уведомлений и обмена сообщениями.

Журналисты утверждают, что на конференции руководство Apple будут разъяснять, как новая панель управления данными должна предоставить пользователям больше понимания о том, что о них собирают личные данные приложения.

Речь идет именно о программах, которые были разработаны третьими сторонами. И это не единственное обновление относительно конфиденциальности. После конференции iPhone та iPad получат обновления ПО, которые позволят пользователям устанавливать статус устройства (сон, работа, езда за рулем — ред.) и, соответственно, обрабатывать уведомления в разных режимах.

Ранее Фокус уже писал, что компания Apple планирует показать пользователям на конференции WWDC 2021. Известно, что в рамках виртуального мероприятия представят обновленные операционные системы компьютеров, планшетов и iPhone, функцию перевода iMessage в разряд соцсети и анонсируют хардверные продукты.

Также Фокус сообщал, что после разработки iOS 14.5 90% пользователей не разрешают компании отслеживать свою активность. Как известно, новая версия iOS позволяет запретить или ограничить сбор данных о пользователях, который осуществляется посредством рекламного идентификатора IDFA.