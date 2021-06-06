Apple дозволить користувачам бачити, які особисті дані збирають додатки, — Bloomberg

За даними журналістів, на конференції компанія представить нові заходи захисту конфіденційності для обмеження збору даних.

7 червня відбудеться віртуальна конференція Apple, в ході якої компанія представить основні оновлення програмного забезпечення для iPhone і iPad.

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Про це пише агентство Bloomberg.

В ході онлайн-заходу Apple покаже інструменти, які розробники можуть використовувати для створення додатків, і обговорить нові заходи захисту конфіденційності для обмеження збору даних, а також функції відстеження працездатності, повідомлень і обміну повідомленнями.

Журналісти стверджують, що на конференції керівництво Apple будуть роз'яснювати, як нова панель управління даними повинна надати користувачам більше розуміння про те, що про них збирають особисті дані програми.

Йдеться саме про програми, які були розроблені третіми сторонами. І це не єдине оновлення щодо конфіденційності. Після конференції iPhone та iPad отримають оновлення ПЗ, які дозволять користувачам встановлювати статус пристрою (сон, робота, їзда за кермом — ред.) і, відповідно, обробляти повідомлення в різних режимах.

Раніше Фокус вже писав, що компанія Apple планує показати користувачам на конференції WWDC 2021. Відомо, що в рамках віртуального заходу представлять оновлені операційні системи комп'ютерів, планшетів і iPhone, функцію переводу iMessage до соцмереж і анонсують хардверні продукти.

Також Фокус повідомляв, що після розробки iOS 14.5 90% користувачів не дозволяють компанії відстежувати свою активність. Як відомо, нова версія iOS дозволяє заборонити або обмежити збір даних про користувачів, який здійснюється за допомогою рекламного ідентифікатора IDFA.