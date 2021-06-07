Дети на бобах. Ученые объяснили, как веганство влияет на молодой организм

В новом исследовании говорится о различии состояния здоровья между детьми-веганами, вегетарианцами и детьми, едящими мясо.

Во время исследования, в котором тщательно изучались влияние диет на детей в возрасте от 5 до 10 лет, выяснилось, что веганы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, но ниже ростом и у них дефицит минеральных веществ в костях, сообщает New Atlas

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Джонатан Уэллс, исследователь, возглавляющий проект, из Лондонского университета, говорит, что существуют скудные данные о влиянии растительной диеты на здоровье детей.

"До сих пор исследования воздействия этих диет на здоровье детей в основном ограничивались оценками роста и веса и проводились только среди детей-вегетарианцев", — говорит Уэллс. "Наше исследование дает реальное представление о последствиях для здоровья у детей, соблюдающих вегетарианскую и веганскую диету".

В исследовании приняли участие 187 здоровых детей в возрасте от пяти до 10 лет. Среди них было 60 вегетарианцев, 52 вегана и 72 всеядных ребенка, а средняя продолжительность диетического вмешательства составила пять лет.

Результаты показали, что у группы детей-веганов значительно лучшее состояние сердечно-сосудистой системы по сравнению с детьми-вегетарианцами и всеядными детьми. Веганская диета, в частности, привела к снижению уровня липопротеинов низкой плотности на 25 процентов по сравнению с мясоедами.

Состояние сердечно-сосудистой системы детей-вегетарианцев неожиданно оказалось ближе к состоянию у всеядных детей. К удивлению исследователей, в группе вегетарианцев были обнаружены более высокие средние уровни сахара, холестерина и жиров по сравнению с детьми-веганами.

"Сначала мы были удивлены плохим состоянием сердечно-сосудистой системы у детей-вегетарианцев, но во время диеты они ели относительно переработанную растительную пищу с менее здоровым уровнем клетчатки и сахара по сравнению с веганами", — говорит Малгожата Десмонд, первый автор исследования. "И мы понимаем, что простое употребление растительной пищи не является гарантией здоровья, нам по-прежнему необходимо выбирать здоровую пищу".

С другой стороны, исследование показало, что дети-веганы в среднем были примерно на 3 см ниже, чем другие дети, с большей вероятностью страдали дефицитом витамина B-12 и имели на 4-6% более низкое содержание минеральных веществ в костях.

"Веганы потребляли больше питательных веществ, они ели необработанную растительную пищу, что, в свою очередь, связано с меньшим содержанием жира в организме и улучшением состояния сердечно-сосудистой системы", — говорит Десмонд. "С другой стороны, более низкое потребление белка, кальция и витаминов B12 и D может объяснить меньшую концентрацию минералов в костях и сывороточных витаминов".

Исследователи четко заявляют, что многие недостатки питания у веганов, можно контролировать с помощью эффективных добавок. Также они говорят, что необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, существует ли причинно-следственная связь между веганской диетой и нарушением роста у детей. Также исследователи отмечают, что неясно, сохранятся ли эти различия в росте во взрослой жизни или будет ли иметь диета какие-либо более широкие последствия для здоровья в будущем.

Уэллс говорит, что ключевым выводом из нового исследования является необходимость улучшения образования в области питания для тех, кто придерживается растительной диеты. Также он заявил, что его исследовательская группа поддерживает растущий глобальный переход на растительные диеты не только с точки зрения благополучия животных, но и для уменьшения воздействия массового производства мяса на окружающую среду.

"Наше исследование показывает, что нам нужно больше давать советов населению относительно того, как они могут питаться здоровой пищей на основе растительных диет", — говорит Уэллс. "Это особенно актуально для детей, поскольку во время роста у них могут быть более высокие потребности в питательных веществах. Мы стремимся провести дальнейшие исследования, чтобы максимально увеличить пользу для здоровья детей от растительной диеты".