Діти на бобах. Вчені пояснили, як веганство впливає на молодий організм

У новому дослідженні йдеться про відмінність стану здоров'я між дітьми-веганами, вегетаріанцями і дітьми, які їдять м'ясо.

Під час дослідження, в якому ретельно вивчалися вплив дієт на дітей у віці від 5 до 10 років, з'ясувалося, що вегани мають здоровішу серцево-судинну систему, але нижчі на зріст і у них дефіцит мінеральних речовин в кістках, повідомляє New Atlas

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Джонатан Уеллс, дослідник, який очолює проект, з Лондонського університету, говорить, що існують мізерні дані про вплив рослинної дієти на здоров'я дітей.

"Досі дослідження впливу цих дієт на здоров'я дітей переважно обмежувалися оцінками зростання і ваги і проводилися тільки серед дітей-вегетаріанців", — говорить Уеллс. "Наше дослідження дає реальне уявлення про наслідки для здоров'я у дітей, які дотримуються вегетаріанської і веганської дієти".

У дослідженні взяли участь 187 здорових дітей у віці від п'яти до 10 років. Серед них було 60 вегетаріанців, 52 вегана і 72 всеїдних дитини, а середня тривалість дієтичного втручання склала п'ять років.

Результати показали, що в групи дітей-веганів значно кращий стан серцево-судинної системи порівняно з дітьми-вегетаріанцями і всеїдними дітьми. Веганська дієта, зокрема, привела до зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності на 25 відсотків порівняно з мʼясоїдами.

Стан серцево-судинної системи дітей-вегетаріанців несподівано виявився ближче до стану у всеїдних дітей. На подив дослідників, в групі вегетаріанців були виявлені вищі середні рівні цукру, холестерину і жирів порівняно з дітьми-веганами.

"Спочатку ми були здивовані поганим станом серцево-судинної системи у дітей-вегетаріанців, але під час дієти вони їли відносно перероблену рослинну їжу з менш здоровим рівнем клітковини і цукру порівняно з веганами", — говорить Малгожата Десмонд, перший автор дослідження. "І ми розуміємо, що просте вживання рослинної їжі не є гарантією здоров'я, нам як і раніше необхідно вибирати здорову їжу".

З іншого боку, дослідження показало, що діти-вегани в середньому були приблизно на 3 см нижче, ніж інші діти, з більшою ймовірністю страждали дефіцитом вітаміну B-12 і мали на 4-6% нижчий вміст мінеральних речовин в кістках.

"Вегани споживали більше поживних речовин, вони їли необроблену рослинну їжу, що, зі свого боку, пов'язане з меншим вмістом жиру в організмі і поліпшенням стану серцево-судинної системи", — говорить Десмонд. "З іншого боку, нижче споживання білка, кальцію і вітамінів B12 і D може пояснити меншу концентрацію мінералів в кістках і сироваткових вітамінів".

Дослідники чітко заявляють, що багато недоліків харчування у веганів можна контролювати за допомогою ефективних добавок. Також вони кажуть, що необхідно провести подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи існує причинно-наслідковий зв'язок між веганською дієтою і порушенням росту у дітей. Також дослідники зазначають, що неясно, чи збережуться ці відмінності у рості в дорослому житті або чи матиме дієта будь-які ширші наслідки для здоров'я в майбутньому.

Уеллс говорить, що ключовим висновком з нового дослідження є необхідність поліпшення освіти у сфері харчування для тих, хто дотримується рослинної дієти. Також він заявив, що його дослідницька група підтримує зростаючий глобальний перехід на рослинні дієти не тільки з точки зору благополуччя тварин, а й для зменшення впливу масового виробництва м'яса на навколишнє середовище.

"Наше дослідження показує, що нам потрібно більше давати порад населенню щодо того, як вони можуть харчуватися здоровою їжею на основі рослинних дієт", — говорить Уеллс. "Це особливо актуально для дітей, оскільки під час росту у них можуть бути вищі потреби у поживних речовинах. Ми прагнемо провести подальші дослідження, щоб максимально збільшити користь для здоров'я дітей від рослинної дієти".